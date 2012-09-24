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PKK'ya büyük operasyon

Tunceli'de önceki gün iki ayrı jandarma karakoluna eş zamanlı olarak yapılan saldırıda 1 askerin şehit olmasının ardından PKK'lıları etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon sürüyor.

24 Eylül 2012 Pazartesi 19:40
PKK'ya büyük operasyon

Operasyonları Tunceli'ye gelen 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Orhan Akbaş, bizzat yönetti.

Geçen Cumartesi gecesi sisli ve yağmurlu havada 2 ayrı karakola yapılan eş zamanlı saldırıda 1 askerin şehit olması, 8 askerin de yaralanmasından sonra, bölgede başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Tunceli merkeze yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Geyiksuyu Köyü'nde bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na dün gece saatlerinde PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Askerlerin de anında karşılık verdiği, dağlık ve ormanlık alanda gizlenen PKK'lıların olduğu bölge, havan ve uçaksavarla ateş altına alındı. Kısa süren bu çatışma sonrası ölü ve yaralı konusunda açıklama yapılmadı.

Bu sabah saatlerinde Tunceli'ye gelen Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Orhan Akbaş, Devlet Hastanesi'ne giderek burada geçen cumartesi gününden bu yana tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret etti. Doktorlardan yaralı askerler hakkındaki bilgi alan Korgeneral Akbaş, daha sonra Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na geçti. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Kıkaya'dan saldırı ve bölgede devam eden oerasyonlar hakkında bilgi alan Korgeneral Akbaş, buradan da operasyonları yürüten 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na geçerek, operasyonları bizzat yönetti.

Tunceli 4'ncü Komando Tugay Komutanlığı ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı, tamamı profesyonel olan askerlerin katıldığı operasyonların daha çok il merkezi ile Nazimiye İlçesi kırsal alanlarında yoğunlaştığı öğrenildi. Gökçek ve Şehit Memet Jandarma Karakolları'na eş zamanlı saldırı yapan ve sayıları 30 civarında olan PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonların, elde edilen istihbarat ve teknik bilgiler doğrultusunda geniş bir alana yayıldığı belirtiliyor. Yetkililer, operasyonların daha çok Tunceli il merkezine bağlı, Uzuntarla, Kutuderesi Vadisi Zel Dağı etekleri, Alacak ve Zağge bölgeleri ile Nazimiye İlçesi'ne bağlı Doğantaş, Büyükyurt , Dokuzkaya Köyleri kırsal alanı ile Pülümür Vadileri'nde yoğunlaştığını söyledi.

Bu sabah erken saatlerinde itibaren yüzlerce özel eğitimli asker operasyon bölgelerine Sikorsky helikopterlerle indirilirken, bazı bölgelerdeki askerler de operasyon bölgesinden alınarak daha iç kesimlerdeki sık ormanların bulunduğu bölgelere kaydırıldı.

(DHA)

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