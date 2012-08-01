PKK’ya büyük darbe!

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin arasında kalan Fis Ovası'ndaki 12 köyde PKK'nın ektirdiği belirlenen 530 bin 281 kök hint keneviri ile 3 ton 122 kilo kubar esrar, 647 kilo toz esrar ele geçirildi. Sonra Oku

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin arasında kalan Fis Ovası'ndaki 12 köyde PKK'nın ektirdiği belirlenen 530 bin 281 kök hint keneviri ile 3 ton 122 kilo kubar esrar, 647 kilo toz esrar ele geçirildi.

İstihbaratını MİT'in verdiği, jandarma ve polisin helikopter destekli olarak ortaklaşa düzenlediği operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

