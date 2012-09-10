’PKK’nın elektrik üreten barajı var’

Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Mehmet Acar, hayvan otlatırken PKK’lılar tarafından dağa götürüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında Tutak İlçe Emniyet Amirliği’ne roketatarlı saldırı yapan, Tendürek Dağı mevkiinde araç yakma eylemlerine katılan Acar, bir fırsatını bulunca kaçarak ailesinin yanına gitti. Babası Sadrettin Acar ile birlikte 17 Aralık 2011 günü Van Emniyet Müdürlüğüne başvuran Mehmet Acar, örgütle ilgili bildiklerini anlattı.

YAŞAM MALZEMELERİ K. IRAK’TAN GELİYORDU

Terör örgütünün gençleri kandırdığını ve Kürdistan’ı kurmak istediğini anlatan Acar,

"Hayvan otlatırken Cudi ve Baz kod adlı iki kişi tarafından götürüldüm. Bunlarla birlikte İran’ın Urumiye, oradan Irak sınırına geçerek Hakurk kampına gittik. Kampta Muşlu ’Cigerhun’ kod adlı kişiye teslim edildim. Cigerhun bana ’Öcalan’ anlamına gelen ’Tolhildan’ kod ismini verdi. Burada 25-30 kişilik grup ile birlikte ağır silah kullanma ve doçka, bixi, uçaksavar, kaleşnikof atış eğitimi aldım. İdeolojik eğitimlerde Abdullah Öcalan’ın görüşme notları ve kitapları okutuluyordu. Kampa yaşam malzemeleri, Kuzey Irak’tan geliyordu. Eğitim bittikten sonra yemin töreni yaptık, HPG yazılı kimlik kartı ve silah verildi. Eğitimden sonra benimle birlikte 6 kişi Beritan kampına gönderildik" dedi.

ELEKTRİĞİ ÖRGÜTE AİT BARAJDAN ALIYORDUK

Kamptan Cigerhun’un sorumlu olduğunu belirten Mehmet Acar şöyle devam etti:

"15 kişinin görevi sığınak ve tünel kazmaktı. Kampta Azad kod adlı kişinin Berjin kodlu kadın örgüt mensubuyla kaçtığını duydum. Kampta kazı işlerini hilti ile yapıyorduk. Elektriği örgüte ait barajdan alıyorduk. Barajın sorumlusu Brindar kodlu kişiydi. Yemek işlerini sırayla yapıyorduk. Kampın bulunduğu noktaya hava saldırısı yoktu ama yakın bölgelere oluyordu. Temmuz 2011’de Cigerhun beni Türkiye’nin Serhat bölgesinde görevlendirdi. Serhat eyalat koordinatörü Çetin kod adlı Musa Çetiner ile İrana’ geçtik. Erdal ve Falat kodlu kişiler de bizimleydi. Serkeş kodlu Zafer Zal’ın yanına Tendürek’e 2,5-3 ay yürüyerek ulaştık. Geceleri yürüyüp gündüzleri dinleniyorduk. "

Tutak Emniyet Amirliği’ne roketatarlı saldırı, Tendürek dağı eteklerinde araç yakma, yağmalama eylemlerine katılan Mehmet Acar hakkında, Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 24 yıldan 65 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DHA