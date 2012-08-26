PKK yol kesip araç yaktı!

Olay, saat 14.00 sıralarında Şemdinli İlçesi'nden yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Bağlar Köyü Zorgeçit mezrası yakınlarında meydana geldi. Yolu kesen PKK'lılar araçlardan indirdikleri vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Daha sonra örgüt propagandası yapan PKK'lılar askeri birliklere malzeme taşıdığını öne sürdükleri bir kamyoneti ateşe verip bölgeden uzaklaştı.