PKK, yol kesip 3 korucuyu kaçırdı

Bitlis'te yol kesen terör örgütü PKK mensuplarının 3 köy korucusunu kaçırdığı, aynı yerde yoldan geçen bir sivil araca da uzun namlulu silahla ateş edip 1 vatandaşı yaraladığı bildirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il merkezine bağlı Aşağı Ölekli köyü yol ayrımında, bir grup terör örgütü mensubunun yol kestiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bugün saat 15.00 sularında il merkezine bağlı Aşağı Ölekli köyü yolu ayırımında, bir grup bölücü terör örgütü mensubu tarafından yol kesilerek, Bitlis'ten Çeltikli köyü istikametine giden bir araç durduruldu. Durdurulan araçta bulunan 3 köy korucusu kaçırıldı. Aynı zamanda yoldan geçen bir sivil araca uzun namlulu silahlarla ateş açılmış ve açılan ateş sonucu bir vatandaşımız yaralanmıştır.''

Saldırıda yaralanan ''Abdullah Durgun'' adlı vatandaşın Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, Durgun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi.

