PKK yandaşları liseye molotof attı !

Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Lisesi'ne giren maskeli bir grup, öğretmenler odasının da bulunduğu idare bölümüne ses bombası ve molotofkokteyli attı.

Olayda Öğretmenler Odası'ndan panikle çıkan öğretmenlerden Gülay Binay, Yusuf Karataş ve 12. sınıf öğrencisi Necat Oruç yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Büyük paniğe neden olan saldırı nedeniyle okulda eğitim ve öğretim aksadı.Her şeyin yaklaşık 1 dakika içerisinde yaşandığını belirten Beden Eğitimi öğretmeni Sait Yılmaz, büyük bir felaket atlattıklarını söyledi.

Yılmaz, ''Öğrencilerimiz şok yaşadı. Kendimizi öğrencilere siper ettik'' dedi.

GÜVEN: ÇOCUKLARDAN TERÖRİST YAPANLARDAN NEFRET EDİYORUZ

Ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, saldırının ardından okula gelerek incelemelerde bulundu.

Okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi alan Güven, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenini yakacak kadar bir çocuğu kinlendirenlerden nefret ettiğini söyledi.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.