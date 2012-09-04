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’PKK yakında çok önemli bir şok yaşayacak’

Star Gazetesi yazarı Mensur Akgün, 10 askerin şehit olduğu Beytüşşebap saldırısını yorumlarken çarpıcı bir iddia ortaya attı.

04 Eylül 2012 Salı 09:45
’PKK yakında çok önemli bir şok yaşayacak’

Star Gazetesi yazarı PKK'nın artan eylemlerine ve son günlerde yaşanan İranlı ajan ve CIA Başkanı ziyaretine atıfta bulunarak, PKK'nın yakında önemli bir darbe alacağını ve büyük şeyler yaşanacağını idda etti. İşte o yazının bazı bölümleri...

İşte o yazıdan bazı bölümler:

Dün Türkiye yine ölüm haberleri ile sarsıldı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine saldıran PKK 10 askeri öldürdü, 7 asker de yaralandı. AFP ise saldırıda 20 PKK'lının öldüğünü söyledi. Bugün belki yeni ölüm ve saldırı haberleriyle uyanacağız. PKK alan hakimiyetini göstermek, Suriye muhalefetiyle bir tutulmak ya da sadece taşeronluk yapmak için yeni yerler basacak, bombalar patlatacak, insan kaçıracak.

Ama görünen o ki PKK, Türkiye'yi istediği şeyleri yapmaya zorlayamayacak. Ankara cevabını kendi seçtiği zaman, yer ve şekilde verecek. Sıcak takipler tabii ki yapılacak, baskını gerçekleştiren militanlar doğal olarak çembere alınacak. Ancak BDP kolay kolay kapatılmayacak, PKK'nın arzu ettiği gibi Kuzey Irak ile Türkiye'nin arası bozulmayacak....

...Bana öyle geliyor ki, yakında büyük şeyler olacak ve PKK, Öcalan'ın yakalanmasının yarattığı şoka benzer bir şok daha yaşayacak. Sanılmasın ki CIA başkanı buraya sadece Suriye için geldi, PKK konusu masada değil. Bunca ölüm yaşanırken, PKK şehirleri hedef alıp insanları bombalarken, İran ajanları deşifre olurken, PKK'nın artan saldırıları ile Suriye rejimi arasında bağlantı kurulmuşken başka türlü olması imkansız

...PKK, ne yazık ki eylemleriyle siyasi pazarlık gücünü ortadan kaldırdı, silah bırakması ile Kürt sorununa çözüm üretilmesi arasındaki bağlantıyı koparttı. PKK giderek artan bir şekilde taşeron örgüt olarak algılanıyor, İran ile Suriye rejimlerinin desteğine sığınmış olarak görülüyor. Baas rejimi ile iyi geçinmesi de PKK'nın başarı şansını her geçen gün daha fazla azaltıyor. Kendi trajik sonunu hazırlıyor.

Türkiye, insan hakları ve demokrasi konusunda adım attıkça, hukuk sisteminin eksiklerini giderdikçe, Kürt nüfusunun kendi kaderini tayin etme hakkını demokratik yollardan kullanabileceğini dünyaya gösterdikçe, PKK daha da yalnızlaşacak. Fakat görünen o ki bunun için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. PKK yakında çok ciddi bir darbeye maruz kalacak...

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