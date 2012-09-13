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PKK tam saldırı hazırlığındaydı

Hakkari’de, polis kontrol noktasına saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK’lı gruba hava operasyonu düzenlendi. Helin Vadisi’nin helikopterlerle yoğun ateş altına alındığı operasyon 15 dakika sürdü.

13 Eylül 2012 Perşembe 10:20
PKK tam saldırı hazırlığındaydı

 

Hakkari kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Helin Vadisi'nde termal kameralar tarafından tespit edilen terörist gruba yönelik havadan operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Van karayolundaki Depin polis kontrol noktasına saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen bir grup terör örgütü mensubunun, Helin Vadisi'nde termal kameralar tarafından tespit edilmesi üzerine bölgede hava operasyonu başlatıldı.

Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan havalanan helikopterler, teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına alırken, silah sesleri şehir merkezinden de duyuldu

Helikopterlerin, yaklaşık 15 dakika süren operasyonun ardından üs bölgelerine döndüğü görüldü.

TERÖRİSTLER 1 KİŞİYİ KAÇIRDI
Tunceli'de ise yol kesen teröristler iki aracı ateşe verdi, bir sürücüyü de kaçırdı.

Ovacık ilçesine bağlı Çambulak köyündeki jandarma karakoluna erzak taşıdığı bildirilen aracın, teröristlerce durdurulup ateşe verildiği bildirildi.

Araçta bulunan A.H.K'yi bırakan teröristlerin, sürücü D.B'yi kaçırdıkları belirtildi.

Aynı ilçeye satış için giden özel bir şirkete ait temel gıda malzemesi yüklü araç, Tunceli'ye dönüşünde Venk Köprüsü mevkisinde teröristlerce durduruldu.

Sürücüyle araçta bulunan bir kişiyi serbest bırakan teröristler, aracı yakıp kaçtı.

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