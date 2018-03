PKK’nın 1 numarası değişti

İşte devletin son araştırmasına göre PKK yapılanması. Kandil'de bilinenin aksine komuta Karayılan'da değil Bayık'ta...



DİĞERLERİNDEN ILIMLI



- Murat Karayılan diğer üst düzey örgüt mensuplarına nazaran biraz daha ılımlı bir yapıya sahip.



DAĞDA GİZLİ YERİ VAR



- Karargah ve özel işlerinde kullanılmak üzere iki ayrı yeri vardır. Ama yerini yakın korumalarından ve üst düzey örgüt mensuplarından başka kimse bilmez.



PKK araştırmasında 8 askerin şehit olduğu Yeşiltaş Karakolu'na düzenlenen saldırıdan sonra yaralı olarak yakalanan A.A. isimli teröristin itirafları örgütün komuta yapılanmasını gözler önüne serdi. Terörist ifadesinde örgütün görünen yapılanması ile gerçek yapısının birbirinden farklı olduğunu anlattı. Buna göre KCK Yürütme Konseyi Murat Karayılan olduğu halde pratikte en üstte Cuma (K) Cemil Bayık yer alıyor.



BAHOZ SATRANÇ USTASI



- Bahoz Erdal (K) Fehman Hüseyin ideolojik yönü çok zayıf. Sürekli savaş yanlısı bir tutum takınır. HPG mensuplarınca çok sevilen biri. İyi bir satranç oyuncusu. Zap ile Haftanin bölgelerinde kalıyor.



ÖRGÜTÜN BEYNİ KALKAN



- Duran Kalkan'ın ideolojik yönü çok kuvvetli. Örgütün ideolojik beynidir. Kürtçe'yi anlıyor fakat konuşamıyor. Sürekli örgütün kamplarını gezer. Örgüt mensuplarına ideolojik eğitim verir ve örgüt mensuplarıyla iç içedir.



SAVAŞÇI ÖRGÜTÇÜ



- Cemil Bayık örgütün her alanına müdahale eder. Her zaman savaştan yana tavır alır ve örgüte çok bağlı biridir.



- Korumalarını özel kuvvetten kendisi seçer. Seçtiği kişilerden bir bölük yakın korumalığını, bir bölük de çevre korumalığını yapar.



DOKTORLA GEZİYOR



- Belinden rahatsız olduğu için çok fazla yürümez. Bu yüzden sürekli ilaç kullandığını ve yakın korumaları arasında bir tane doktorun olduğunu biliyorum. Bu doktor sürekli Cemil Bayık'ın yanında.



KOMUTAN O DEĞİL



- Sofi Nurettin (K) her ne kadar HPG komutanı olarak görünse de pratikte Fehman Hüseyin HPG'nin komutanıdır. Kadına düşkünlüğüyle bilinir.



SAĞLIK SORUNLARI VAR



- Mustafa Karasu örgütün basın ve yayın sorumlusudur. Bünyesi çok zayıftır, sürekli olarak hastalanır.



ÖRGÜT İÇİNDE AKTİF DEĞİL



- Fuat (K) Ali Haydar Kaytan her ne kadar örgütün üst düzey sorumlusu olarak görünse de örgüt içerisinde aktif bir insan değildir. Xınere alanında kalır ve sağlık sorunları olduğu için fazla gezmez.



4 BİN TERÖRİST VAR, BİN 400'Ü TÜRKİYE'DE



PKK, Türkiye sınırlarında sözde 7 ayrı saha oluşturdu. İstihbarat raporlarına göre bu sahalarda sayıları bin 300 ila bin 400 arası teröristin bulunuyor. Ağırlıklı olarak 'Botan ve Zagros Eyaleti' diye tanımladıkları Hakkari, Siirt, Şırnak kırsalında yaklaşık 600 PKK'lı var. Yurt dışında ise 2 bin 500 civarı örgüt mensubu var. Rapora göre toplamda PKK'nın yaklaşık 4 bin adamı bulunuyor.