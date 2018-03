PKK'nın barınamadığı Doğu ili

Önce polisler hedef alındı sonra askerler.. Bir hafta içinde toplam 18 şehit verdiğimiz Bingöl, kamuyouna bu kötü haberle gündeme geldi.



Bingöl halkı terör saldırılarıyla gündeme gelmekten oldukça üzüntülü. PKK, hem siyasi destek hem de eleman desteği alamadığı Bingöl'de neyi amaçlıyor? Bingöl neden hedef oldu?

Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, saldırılar ve sonrası gelişmelerle ilgili sorularımıza tek tek cevap verdi.

İşte başkan Atalay'ın Bingöl saldırıları sonrası yaşanan gelişmeler hakındaki yorumları:



BİNGÖL ÇOK ÜZGÜN



-Neden Bingöl hedef seçildi, PKK burada neyi amaçlıyor?



Bingöl'ün terör olaylarıyla gündeme gelmiş olmak bizleri çok üzdü. Özellikle son günlerdeki terör saldırıları Bingöl'de yediden yetmişe herkesi üzdü.



Özellikle Bingöl'ün seçilmesi terör örgütünün bir stratejisidir. Özellikle elebaşı Öcalan'ın görüşme notlarında ve örgütün kendi iç stratejisinde Bingöl hedeflerinin olduğunu biliyoruz. Bingöl'ün bir geçiş güzergahında olması, özellikle Diyarbakır-Tunceli hattında önemli bir yer tutması, bir de Bingöl halkının teröre karşı oldukça sert ve dik durması, siyasi cevaplar vermesi dolayısıyla örgüt bu durumu hazmedemiyor. Özellikle bizim ilimizde son bir buçuk yılda çok büyük kayıpları oldu. Bu kayıpların çoğu da örgütün sözde üst düzey isimleriydi. Bu kayıplar örgütte moral bozuklukları oluşturdu. Tekrar örgütün moralini yerine getirmek üzere Bingöl'e özel bir önem verdiler. Bu eylemleri biz bu nedenlerle ilişkilendiriyoruz. Ama asla Bingöl coğrafyasında yer bulamayacaklar, bu topraklarda örgüte yer olmadığını anlayacaklar..



İSTİHBARAT ZAAFİYETİ YOKTUR, KURUMLAR ARASINDA UYUM VAR



-İddia edildiği gibi Bingöl'de bir istihbarat zaafiyeti oldu mu?



Mülki amir olarak valinin başkanlığında tüm birimler arasında bilgi alışverişi oluyor. Kendi alanlarında yoğunlaşıyorlar. Mutlaka kendi açılarından tüm tasarrufları yerine getirmişlerdir. Varsa bir eksiklik bu yolda tedbirler aldıklarını düşünüyorum. İstihbarat zafiyeti olduğu iddialarının hele de bu dönemde çok fazla gündeme getirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasiler ve medya bu konuya özellikle dikkat etmeli. Çünkü bu tür çekişmeler terör örgütünün ekmeğine yağ sürmektedir. Güvenlik güçlerimiz de demoralize olduklarını görmekteyiz. Olaylar dışarıdan görüldüğü gibi değil. Konunun birebir muhatabıyla görüşülmeden alınacak bilgilerde eksiklilikler olacaktır.



OLAĞANÜSTÜ HAL HİÇBİR FAYDA SAĞLAMAZ



-MHP'nin olağanüstü hal istemesi konusunda ne diyeceksiniz?



Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü hal istiyor. Biz AK Parti olarak olağanüstü hali kaldıran partiyiz. Ben de eskiden olağanüstü hal olan bölgesi olan Bingöl'de yaşadım. Bu durumun ne demek olduğunu bölge halkı iyi bilir. Gece belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasakları, belli bir kilogramın üzerinde gıda alışverişlerinin yasak edilmesi… Bunlar zor zamanlardı. MHP'nin bu teklifi çözüm yerine sorunu daha da güçleştirir.



Burada devletin iki yol izlemesi gerekir. Halkına alabildiği kadar şefkatli olacak, terör örgütüne ise mensuplarına ise tavizsiz bir mücadele sergilemeli. Çünkü elinde silah olan birine merhamet edemezsiniz.



BAŞBAKAN SAMİMİ TERÖR ÖRGÜTÜ SAMİMİ DEĞİL



Başbakan Erdoğan'ın silah bırakın çağırısı sonrasında bu saldırılar meydana geldi. PKK neyi amaçlıyor?



Başbakanımız defalarca silah bırakın dediği halde, mesela son Bingöl olayında askeri otobüs bu açıklamanın ertesi gün tarandı ve şehitlerimiz oldu. Bu olay gösterdi ki meseleye terör örgütü ne kadar kayıtsız olduklarını gösterdi. Erdoğan silahı bıraktırmak için başka neler söyleyebilir. Halkın güvenliği sağlamak ve sınırları korumak devletin görevidir. Başbakanımızın bu çağrıyı yaparken oldukça samimi olduğunu düşünüyorum. Aynı durumu terör örgütünde göremiyorum.



BAYDEMİR'İN AKLA ZİYAN AÇIKLAMASI



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in bir açıklaması oldu. Bu konuşma gereği kadar yorumlanamadı. Bir Birleşik Kürdistan ideallinden bahsetti. Suriye'de Kamışlı, K. Irak'ta Erbil, İran'da Mehamet , Türkiye'de ise Diyarbakır'ın her birinin Kürdistan topraklarının başkenti olduğunu söyledi. Bu bir defa akla ziyan bir açıklamadır. Kesinlikle bu Kürtlerin lehine değildir. Yeri geldiğinde biz Türkiye'de Kürtlerle Türklerle tüm topluluklarla yaşamayı arzu ediyoruz diyeceksiniz. Ama bir taraftan da şurası burası Kürdistan'ın başkentidir diyeceksiniz. Bunlar akılla bağdaşmayan açıklamalardır.



BDP YERİNİ BELİRLEMELİ: TBMM Mİ, KANDİL Mİ?



-BDP'nin bölgede izlediği politika için ne diyeceksiniz?



Ben bugüne kadar BDP'nin bu konuda samimi olduğuna inanmıyorum. Hükümetin önlerine sunduğu tüm önerileri ellerinin tersiyle ittiler. Silopi'de aynı olay oldu. Habur'da aynı olay oldu. İyi niyetle Kürt halkı adına çözüm aranıyor olsaydı bu insanlar için bugün çok farklı olurdu.



Geçen gün Selahattin Demirtaş ne dedi; Muhataplarınız İmralı ve Kandil'dir dedi. Peki muhataplar onlarsa siz niye Meclis'tesiniz. Sizin göreviniz ne. Bu halktan çözüm için oy istediniz. Meclis'te gerkli düzenlemeler için destek aldınız. Neden siz çıkmaz sokaklara girdiniz. Erdoğan haklı olarak ‘Ya Meclis'i tercih edin ya da Kandil'i' dedi. Bana göre oldukça yerinde bir açıklamaydı. BDP yerini belirlemeli.

ORTAK DEKLERASYONA SADECE BDP VE DESTEKÇİSİ STK'LAR DESTEK VERMEDİ



-Saldırılar sonrası Bingöl'de STK'lar olarak yaptığınız açıklama karşılık buldu mu?



Bingöl'deki son saldırının hemen sonrasında bakanımız, milletvekillerimiz, ticaret sanayi odamız ve 60 civarında STK bu meseleyi lanetleyen bir bildiriyi kaleme alıp hem Bingöl kamuoyuna hem de Türkiye'ye deklare ettiler. Bu olayların kesinlikle ama kesinlikle Bingöl halkıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Halkımız bu kabul etmiyor. Bingöl'e mal edilmesinden de oldukça rahatsızız.



Çünkü biz ne oy bakımında ne de anlayış bakımından bu meseleyi asla kabul etmeyiz. Elbette herkes demokratik haklarını sonuna kadar anasının ak sütü gibi kullanmalı. Ama konu terör ve şiddet olunca lanetlemeyi de bilmelidir. Biz amasız lakinsiz terörü reddediyoruz. Bu deklarasyon bizim haykırışımızdır. Türkiye'den talebim var. Lütfen terör örgütünün ne amaçladığını iyi anlamalıyız. Toplumun kesimlerini birbirine düşman etmeye çalışıyor. Türk de Kürt de Zaza da Laz da bu oyuna gelmemeliyiz. Bin yıllık kardeşliğimizi bu terör örgütü yüzünden bozmamalıyız.



PKK, KÜRDÜ KÜRDE VURDURMAK İSTİYOR



Geline nokta terör örgütüne göre en iyi Kürt onlara biat etmiş Kürttür. Biat etmeyen Kürt'ü Kürt olarak görmüyorlar. PKK'ya sesini yükselten Zaza'yı Zaza kabul etmiyorlar. Bunların dışında kalan herkesi yok etmek istiyorlar..



-1993'te saldırıda şehit olan 32 erin ailesi Bingöl'ü ziyarete geliyor. Ziyarette neler yaşanıyor?



1993'TE ŞEHİT OLAN 33 ERİN AİLELERİNİ HER YIL BİNGÖL'E DAVET EDİYORUZ



Belediye olarak 33 erin şehit edildiği olaydan yıllar sonra bu şehitlerimizin ailelerini her yıl 24 Mayıs'ta Bingöl'de misafir ediyoruz. O ailelerle artık biz de aile gibi olduk. Bu konuda belediye, valilik ve komutanlığımız olarak bu olayı organize ediyoruz. En çok da bu yıl katılım oldu. Korkarak çekinerek geldikleri Bingöl'den memnun ayrılıyorlar. Bingöllülere kızgın olarak geldiklerini ama artık her yıl severek geleceklerini söylediler bize. Bu da bizi sevindiriyor.



HATİCE BELGİN'İ BİNGÖL UNUTMAYACAK



Geçtiğimiz aylarda, Hatice Belgin bacımız ve oğlu Veysel kardeşimiz ile bu olayda Mehmet Çubuk adında bir vatandaşımızı da kaybettik. Bu kişiler oldukça yakın tandıklarımız. Bir vefa adına Hatice Belgin ablamınızın adını bingöl'de büyük bir caddeye verdik. Ayrıca Veysel kardeşimizin adını belediyeye ait bir gençlik merkezine Mehmet Çubuk kardeşimizin ismini de bir parka verdik. Bu olayın tüm mağdurları Bingöl'de yaşayacaklar. Sürekli o ailelerin yanındayız.



-Bingöl Belediye Başkanı olarak Türkiye kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj nedir?



BİZİ BİRLEŞTİRECEK EN ÖNEMLİ UNSUR İSLAM KARDEŞLİĞİDİR



Her yıl yaptığımız bu organizasyonda Türk'ün Kürt'ün Zaza'nın kardeşliğine Bingöl'de şahit olabilirler. Emin olun bir şehit cenazesinin acısı Edirne'de, Kayseri'de Samsun'da Mersin'de ne ise Bingöl'de de aynı. Benim de dedem Çanakkale şehiti, babamın amcası Kurtuluş Savaşı'nda şehit olmuş, gazi olmuşlar.



Bu memleketin geçmişinde kardeşlik var. Bizi bize yaklaştıracak tutacak en önemli unsur İslam'dır. Ve yeni anayasada bundan hareketle vatandaşlık tanımı iyi yapılmalı. Herkesin eşit statüsü olmalı. Birbirinden üstün olmaması sağlanmalıdır. 75 milyon insan 780 bin km'lik alanda yaşamı zevkli hale getirmeliyiz.



-Terör örgütünün son aylarda saldırılarının artmasının nedeni sizce ne olabilir?



PKK'LI TERÖRİSTLERİN YÜZDE 60'I SURİYE KÖKENLİ



Terör örgütünün saldırılarını artması elbette dış güçlerle ilgili. İsrail, Suriye, İran ve Irak güçlü bir destek veriyor. Lojistik sağlıyor. Bu ülkeler olmazsa bu kadar eylem yapamazlar. Bakacak olursak örgüt içindeki teröristlerin yüzde 60'ı Suriye kökenli. Türkiye'den özellikle bölgeden dağa çıkma son yıllarda çok düştü. Örgüt eleman toplayamıyor. Oldukça güç durumdalar. Yani örgüt dış kaynaklı yönetiliyor. Hükümetimizin ve askerinin en iyi yaptığını düşünüyorum. Ben karanlığın en zifiri olduğu noktanın aydınlığa en yakın olan nokta olduğunu biliyorum.



Şunu iddia ediyorum Doğu ve Güneydoğu halkı hür bir ortam olsa örgüt baskısı olmazsa bizden farklı düşünmüyor. Tabi destek verenler de oluyor. Ama çoğunluk terör örgütüyle aynı düşüncede değil.

Kaynek :Haber 7