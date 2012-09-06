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PKK, neden Beytüşşebap’ı seçti?

"İlçe silaha değil eğitime aşık. Bu yıl 58 öğrenci üniversiteyi kazandı ve ailelerin bu tavrı terör örgütünü rahatsız ediyor..."

06 Eylül 2012 Perşembe 09:50
PKK, neden Beytüşşebap’ı seçti?

10 askerin şehit olduğu saldırı sonrası akıllara gelen bu soruya yanıtı, Şırnak Valisi Vahdettin Özkan verdi.

Akşam gazetesinden Özkan Tamirak'a konuşan Özkan, "Beştüşşebap silaha değil okula aşık. Ailelerin bu tavrı, terör örgütünü rahatsız ediyor. Bu yüzden hedef seçildi" dedi.

Vali Özkan, "Terörün amacı buradaki insanları kalkan olarak kullanmak ve masum insanların kanı üzerinden yanlış ideolojilerinin propagandasını yapmaya çalışmaktır. Yaşanan son saldırıdan halkımız çok rahatsız oldu. Şırnak'ta halk işinde gücündedir. İstikrarsızlık ve terörü istemiyor. Beytüşşebap'ın bu şekilde anılması onları üzüyor' dedi.

"TERCİH DAĞ DEĞİL, OKUL" 

Kız çocuklarının okullaşma oranının en fazla olduğu yerin Beytüşşebap olduğuna dikkat çeken Vali Özkan, önceki gün ilçedeki incelemesinde halkın "Bizim gündemimizde çocuklarımızın eğitimi olmalı" dediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu ilçemiz eğitime aşık. Eğitime katılım Türkiye ortalamasının da üzerinde. Kültür seviyesi yüksek. Halk çocukların okullaşmasına ve eğitimine çok önem veriyor. Eğitimin olduğu yerlerde karanlık güçler barınamaz. Dağı değil okulu, eğitimi tercih ediyorlar.

Ailelerin bu bilinçle hareket etmesi PKK ve arkasındaki baronları rahatsız ediyor. Çocuklarımızın iyi eğitim alması için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Beytüşşebap'ta bu yıl 58 öğrenci, valiliğimizin Sosyal Destek Projeleri (SODES) kapsamında sağladığı yardımlarla üniversiteyi, 14 öğrenci de fen ve anadolu lisesini kazandı.'


KIZLARIN YÜZDE 97'Sİ OKUYOR 

İlköğretimde Türkiye ortalaması: % 97 

Beytüşşebap ortalaması: % 97

Ortaöğretim Türkiye ortalaması: % 62 

Beytüşşebap ortalaması: % 73

Ortaöğretime geçiş ortalaması (erkek): % 81 

Ortaöğretime geçiş ortalaması (kız): % 77

ORGENERAL BEYTÜŞŞEBAP'TA 

Öte yandan, ağustos ayındaki YAŞ atamalarında 2'nci Ordu Komutanlığı'na getirilen Orgeneral Galip Mendi, Beytüşşebap'a gitti.

Saldırıya uğrayan kaymakamlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Mendi daha sonra, bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Org. Mendi çocuklarla özel olarak ilgilendi ve futbol konuştu, çikolata dağıttı. 2. Ordu Komutanı Mendi daha sonra bölgede 1500 askerle operasyon yapan emrindeki askerlere moral ziyaretinde bulundu.

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