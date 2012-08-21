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PKK mı, Suriye mi?

Gaziantep’teki kanlı saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Olağan şüpheli PKK ancak bazı uzmanlara göre bu kez yalnız değil.

21 Ağustos 2012 Salı 15:00
PKK mı, Suriye mi?

 

Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından gözler faillere çevrildi.

BDP hızla saldırıyı kınadı. PKK 'Biz değiliz' açıklamasında bulundu. Ancak güvenlik görevlileri henüz failler ve bağlantılarıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

NTV canlı yayınında saldırıyı değerlendiren gazeteci Fikret Bila'ya göre iki noktaya dikkat etmek gerekiyor. Gaziantep'in PKK'ya karşı tavrı ve Halep'e olan yakınlığı.

Gaziantep'in PKK terörüne hiçbir zaman yüz vermediğini hatırlatan Bila, böyle bir kentte bile eylem yaparak gücünü göstermek istediğini dile getirdi: "Terör örgütü, 'Hakimiyet bende istediğim yerde istediğim zaman eylem yaparım' demek istiyor. BDP'lilerin önüne çıkması da aynı şekilde 'Kontrol bende' algısı yaratma girişimi..."

Halep'in Gaziantep'e çok yakın olduğunu belirten Bila, bölgede sınırdan geçişlerin kontrolsüz olduğunu ve bazı PKK'lıların "Göç eden kılığında" bölgeye giriş yaptığına dair duyumları gündeme getirdi.

Suriye'nin saldırının ardında olduğu iddialarına ise PKK-Suriye işbirliği ihtimaliyle yanıt verdi: "Belki de PKK'yı kullanarak yapılan bir eylemdir..."

AK Parti Naci Bostancı ise PKK'nın reddettiği, BDP'nin ise sert bir dille kınadığını belirterek terör örgütünün sivil ölümleri genelde üstlenmediğini hatırlattı.

AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'a göre ise saldırının bir hedefi de, Türkiye'nin dış politikası. Suriye gizli servisi El Muhaberat ile PKK Ankara'ya mesaj verdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise saldırı ile Suriye bağlantısının araştırıldığını açıkladı: "Bir benzerlik, paralellik kurulacaksa Beşar Esad'ın cinayet şebekelerinin Suriye'de bayram günü bir günde 200 kişiyi öldürmesi yönetemi ve kutsal tanımamazlığı ile terör örgütünün bu sivil halka yönük yöntem ve zihin paralellliği var. Eğer bir illiyet ve milliyet bağı varsa her türlü şekilde araştırılır. Şu ana kadarki veriler ışığında netleşmiş tablo yok. Araştırmalar ortaya çıkar ve neticeler ortaya konur" diye konuştu.

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