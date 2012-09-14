PKK'lılar karakola saldırdı!

Saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, yer yer çatışmaların olduğu belirtildi.



Şemdinli kırsalında operasyonlar yoğun olarak sürdürülürken, PKK'lılar bugün saat 15.00 sıralarında Yüsekova ile Şemdinli arasında bulunan Şemdinli'ye bağlı Güzelkonak Jandarma Karakolu'na silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya askerler anında karşılık verirken, dağlık alanlarda da yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı belirtildi. Kobra helikopterlerin desteğinde bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.