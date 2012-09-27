PKK'lılar Ağrı'da kıskıvrak yakalandı

Bugün öğlen saatlerinde bir grup PKK'lının eylem yapmak üzere ilçeye geleceği istihbaratını alan polis ekipleri, hemen harekete geçti. İlçe girişindeki Türkiye-İran transit yolundaki kavşakta barikat kuran polis ekipleri, içerisinde teröristlerin bulunduğu plakasız minibüs ile 58 EL 196 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Minibüs durdurulurken, içerisindeki teröristler kelepçelenerek gözaltına alındı.



Diğer araç ise çevre yolundan Hürriyet Mahallesine kaçtı. Bu kamyonetteki PKK'lılar kaçarken yanlarındaki silah, roketatar ve bulara ait mermi ve patlayıcı maddelerin bulunduğu poşetleri yola atarak, araçla bir evin bahçesine gizlendi. Özel Hareket Polisleri de kaçan kamyonetin ardından gelerek mahalleyi ablukaya aldı. Operasyonun ardından bu araçtaki PKK'lılar da etkisiz hale getirildi.



Bi saat süren operasyonun ardından ilk belirlemelere göre 2'si kadın, 3'ü erkek toplam 5 terörist ile bunlara yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi zırhlı araçlarla Uluyol Polis Karakoluna götürülürken, olay sırasında kaçan siyah elbiseli 1 kişi de aranıyor. Bu gelişmelerin ardından ilçede güvenlik önlemleri artırıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Doğubayazıt İlçesi'ne eylem yapmaya gelen teröristlerle ilgili Ağrı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Alınan istihbaratlar üzerine bir grup teröristin Tendürek Kırsal alanına geçiş yapacakları bilgisi alınmıştır. Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt İlçesi çevre yolu üzeri Iğdır kavşağında 04 AZ 874 plakalı araca yönelik yapılan operasyonda araç içinde bulunan 2’si kadın olmak üzere 3 terörist ile onlara yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalanmıştır. Ayrıca söz konusu aracı arkadan takip eden ve daha önce teröristlere yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle aranan 1 kişi daha 58 EL 196 plakalı araçla kaçtığı esnada güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Operasyon sonucunda 3’ü terörist ile bunlara yardım ve yataklık eden 4 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yakalanmıştır. 58 EL 196 plakalı araçtan atıldığı görülen 1 roketatar ile çok sayıda şarjörlük ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikata devam edilmektedir."