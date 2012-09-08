PKK 4 korucuyu kaçırdı

Çatışma, bugün saat 15.00 sıralarında Bitlis merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Hizan yolu üzerindeki Seyitava Köyü yakınlarında çıktı. Köy korucuları bölgede arama tarama çalışmaları yaparken bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada 1 korucusu yaralandı. PKK'lılar 4 korucuyu yanlarına alarak dağlık bölgeye kaçtı. Kaçan PKK'lıların bulunması ve korucuların kurtarılması için bölgede operasyon başlatıldı.