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PKK bozguna uğradı : 24 terörist ölü!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Güzelkonak Jandarma Karakolu’na teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Askerlerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmalarda şu ana kadar 24 terörist öldürüldü.

14 Eylül 2012 Cuma 18:37
PKK bozguna uğradı : 24 terörist ölü!

PKK psikolojik üstünlük elde etmek için operasyonların sürdüğü Şemdinli'de karakola saldırmaya kalkıştı. Ancak hesaplayamadığı kadar ağır bir darbe yedi.

1 asker ve 1 korucunun yaralandığı çatışma ve bölgede başlatılan operasyonda 24 teröristin öldürüldüğü, çok sayıda teröristin de yaralandığı öğrenildi.

Saldırıyı planladığı belirtilen 'Reşit Dostum' kod adlı Mehmet Can Gürhan adlı teröristin, telsizden teröristlere "Yaralıları taşımayın, kafalarına sıkın" şeklinde anons geçtiği öğrenildi.

Günlerdir çatışma ve operasyonların eksik olmadığı Şemdinli ilçesinde PKK'lıları bu kez Şemdinli - Yüksekova Karayolu üzerinde bulunan Güzelkonak Jandarma Karakolu'na saldırı düzenledi. Saat 15.30 sıralarında gerçekleşen saldırıya askerlerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. 1 asker ve 1 korucunun yaralandığı çatışma ve sonrasında bölgede başlatılan operasyonlarda 24 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Çok sayıda teröristin de yaralandığı belirtilirken, saldırı talimatını verdiği öne sürülen 'Reşit Dostum' kod adlı Mehmet Can Gürhan adlı teröristin, telsizden teröristlere "Yaralıları götürmeyin, kafalarına sıkıp öldürün" şeklinde anons geçtiği belirtildi.

Teröristler arasında büyük panik yaşandığı belirtilirken, bölgede başlatılan operasyon hava destekli olarak sürdürülüyor. Öte yandan yaralanan asker ile korucu ise Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

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