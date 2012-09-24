PKK karakol bölgesine saldırdı

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ölen ve yaralanan olmadı.

Bugün saat 15.00 sıralarında Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırındaki Umurlu Köyü'nde bulunan 2'nci Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'na bağlı Umurlu Jandarma Karakolu'nun üs bölgesine, bir grup PKK'lı tarafından saldırı düzenlendi. PKK'lılar karakola önce havanla, ardından da uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Atılan 5 havan mermisi karakolun üs bölgesine yakın yerde büyük bir gürültüyle patlarken, güvenlik güçleri saldırıya anında karşılık verdi.

Yaklaşık 40 dakika süren çatışmanın ardından, ölen ve yaralanan olmazken, kobra tipi helikopterlerde Balkaya bölgesinde terörist hedefleri bombaladı. Kaçan PKK'lıları yakalamak için bölgede operasyonlr sürüyor.

DHA