PKK-İran işbirliği kamerada

Ortaya çıkan görüntülerde İranlı ajanların PKK'lı tererstlerle yakın temasta olduklarını kanıtlıyor. Son dönemde artan terör örgütü PKK'nın saldırılarının arkasında Suriye ve İran'ın parmağının olduğu iddia ediliyordu. Geçtiğimiz hafta PKK'lılarla işbirliği yaptıkları iddiasıyla yakalanan İranlı ajanların üzerinden çıkan bir görüntü, o işbirliğini kanıtladı. Türkiye'de ajanlık faaliyeti yapan İran İstihbarat Örgütü SAVAMA'nın elemanları, Emniyet tarafından tespit edilerek takibe alınmış, geçtiğimiz hafta Ağrı, Van ve Iğdır'daki eş zamanlı operasyonlarda ise 9 tanesi yakalanmıştı. Bu operasyonda bazı görüntülerde ele geçirildi. Ele geçirilen bu görüntülere ulaşarak yayınladı. O görüntülerde İranlı ajanın Iğdır'daki askeri bölgelerle ilgili bilgiler ve fotoğraflar aldığı görülüyor.