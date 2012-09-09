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PKK, her aileden birer kişi istedi!

Saddam rejiminden kaçanlar için Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan ve şu an 12 bin kişinin yaşadığı Mahmur Kampı, PKK’nın baskısı altına girdi.

09 Eylül 2012 Pazar 09:35
PKK, her aileden birer kişi istedi!

PKK her aileden bir çocuğun örgüte verilmesini istedi ve ailelere 20 Eylül’e kadar süre tanıdı.

Vatan'ın haberine göre, son dönemde ‘vur-kaç’ taktiği yerine ‘vur-kal’ı uygulamaya başlayan ancak ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, gözünü Mahmur Kampı’na dikti. PKK, özellikle Hakkari Şemdinli’de uyguladığı taktik sonucunda büyük kayıplar yaşamaya başladı. Yapılan operasyonlar sonucunda son bir ayda sadece Şemdimli bölgesinde en az 350 PKK’lı öldürüldü. Bir hafta önce Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine de sızmaya çalışan terör örgütüne yönelik Kato Dağı’nda devam eden operasyonlarda da yaklaşık 30 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda büyük kayıplar vermeye başlayan terör örgütü ise, örgüte eleman toplayabilmek için yeni arayışlara girdi. Örgüt, Kuzey Irak’ta bulunan Mahmur Kampı’nda yaşayanlara baskı kurmaya başladı. 90’ların başında Halepçe Katliamı’ndan sonra bölgeden kaçan insanların sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kurulan kampa göz diken PKK, her aileden kadın veya erkek bir kişinin örgüte katılması yönünde baskı kurmaya başladı.

Musul ‘a bağlı Erbil’e yaklaşık 100 kilometrede mesafede bulunan kamptaki binin üzerindeki aileye baskı kuran PKK, ailelere bu ayın 20’sine kadar da süre tanıdı. Örgüte özellikle 15 ile 25 yaş arasında eleman vermek istemeyen ailelere baskı kuran PKK, ailelerden ya zorla bir kişiyi alacaklarını ya da kendilerini kamptan gönderecekleri tehdidinde bulundu. Ayrıca daha önce çocukları PKK saflarında ölmüş veya yaralanmış olan ailelerin de, örgüte tekrar eleman vermek zorunda olduğu hatırlatıldı. PKK, gençlerin kaçmaması için kampın giriş ve çıkışında 10 gündür nöbet tutuyor.

Mahmur kampı BM tarafından 1998’de kuruldu. Kamp, 1994 ‘te Türkiye’nin Irak sınır köylerinde yaşayanların güvenlik gerekçesiye tahliyesinden sonra buraya sığınan Kürtler’den oluşuyor. Türkiye, kampın PKK tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerinin barındırıldığını belirterek kapatılmasını istiyor.

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