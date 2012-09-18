PKK bu kez sivil araca saldırdı: 1 ölü

Hani'nin Topçular Köyü yakınlarında akşam saatlerinde bir grup PKK'lı yol kesip, durdurdukları araçtakilere örgüt propagandası yaptı.

Bu sırada PKK'lıların durdurmak istediği bir otomobil durmayıp yoluna devam etti. PKK'lılar arkasından ateş ettikleri otomobildeki bulunan Ziya Özkılıç öldü, 2 kişi de yaralandı.

PKK'lılar olaydan sonra bölgeden kaçarken, yaralılar Diyarbakır'a götürülerek hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı. Diyarbakır Vali Vekili Mustafa Can, saldırıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Olayı PKK'lıların yaptığını değerlendiriyoruz. Çalışmaların ardından açıklama yapacağız" dedi.