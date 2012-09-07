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Piyasaların gözü istihdam verisinde

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizlerde değişikliğe gitmemesi ve sınır belirlenmeyen tahvil alım programını kutluyor.

07 Eylül 2012 Cuma 10:15
Piyasaların gözü istihdam verisinde

Piyasaların haftanın son işlem gününde ise ABD verilerine odaklanması bekleniyor.

ABD'de hisse senedi piyasaları Mario Draghi'nin açıklamaları ve iyi gelen veriler sonrasında son 5 yılın zirvesinde kapanış yaparken, Avrupa'da ise borsaların yükselişi yüzde 4 seviyelerini buldu.      

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 1,87 oranında yükselerek 13.292 puan ile 2007 yılı sonundan beri yaptığı en yüksek kapanışı yaparken, Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 2,91 oranında yükselişle 7.167 puan ile 2012 yılının zirvesini gerçekleştirdi. ECB'nin tahvil alım programından en çok faydalanacak ülkelerden olan İspanya'da ise IBEX 35 endeksi yaklaşık yüzde 5 oranında yükselirken 10 yıllık tahvil faizleri ise sert bir şekilde düşerek yüzde 6,03 seviyesine geriledi.

PİYASANIN GÖZÜ İSTİHDAM VERİSİNDE OLACAK
Bugüne gelindiğinde ise Avrupa tarafından istediğini alan piyasalar Fed'in yeni bir parasal genişlemeye gitme kararını etkileyeceği düşünülen istihdam datalarına odaklanacak. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin kötü gelmesi durumunda Fed'in yeni bir parasal genişleme kararı alabileceği beklentisinin artacağını ifade eden analistler, bu durumda küresel piyasalardaki pozitif görünümün ABD tarafından da destek bulacağını kaydediyor.

Konuyu bugünkü yorumunda değerlendiren A Yatırım Vadeli İşlemler Müdürü Nuri Sevgen, Fed'in önümüzdeki dönemde piyasalara yeni bir parasal genişleme kararı alıp almaması konusunda belirleyici öneme sahip istihdam datalarının çok önemli olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

“Çünkü Fed, yarattığı bol ve ucuz likidite ile sanayinin yeni istihdam alanları yaratacak yatırımlara yönelip yönelmediğini takip ediyor. Zira istihdamdaki artış demek; ekonomide çarkların yeniden dönmeye başlaması demek. Bu çarklar dönse de dönmese de Fed; ABD Hazinesi borçlanma maliyetine destek olmak amacıyla, piyasayı likit tutmak zorunda ama yine de ekonomik aktivitede iyileşme olup olmaması da piyasalara enjekte edilecek yeni paranın zamanlaması açısından çok önemli. Bu nedenle istihdam datalarının beklentilerin altında artış göstermesi, FED'in piyasalara yeni para enjektesi yönündeki beklentileri artıracaktır. Yani kötü istihdam datası doların maliyetinin daha da ucuzlaması anlamına geliyor.”

Bugün piyasaların takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TÜİK temmuz ayı ithalat-ihracat miktar endeksleri
11.30 İngiltere, temmuz ayı sanayi üretimi
13.00 Almanya, temmuz ayı sanayi üretimi
15.30 ABD, ağustos ayı istihdam verileri ve işsizlik oranı
 

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