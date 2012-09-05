Piyasalarda tepki hareketleri görülebilir

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

Endeks, 86 puan artışla 66.984 puandan açıldı. Açılış itibari ile hisse senetleri ortalama yüzde 0,13 oranında değer kazandı. Dolar 1.8180'den güne açıldı.



Avrupa Merkez Bankası’nın yarın yapacağı toplantısından sonraki açıklamalara odaklanan İMKB’nin bugün yurt dışının etkisinde dalgalı seyrini sürdürmesi bekleniyor.



Bu bağlamda güne yatay bir seyirle başlayan piyasalar, devamında Avrupa ve ABD tarafından gelecek ekonomik veri akışı ile İtalya ve İspanya’nın yapacağı tahvil ihalelerini izleyecek.



Teknik olarak bakıldığında İMKB’de, açılışın ardından 66.700-66.000 aralığına doğru bir gevşeme görülebileceği belirtiliyor. Bu geri çekilme sonrasında yurt dışı piyasaların seyrine göre İMKB’de tepki hareketlerinin görülebileceği kaydediliyor. Yükselişlerde 67.000 üzerinde kapanış olmadığı sürece satış baskısının devam etmesi bekleniyor.



Bugün İzlenecek Datalar:

10:00 - Türkiye, 2. Çeyrek sanayi istihdam endeksi

10:55 - Almanya, PMI hizmet endeksi

11:30 - Euro Bölgesi, PMI hizmet endeksi

12:00 - Euro Bölgesi, Temmuz ayı perakende satışlar

15:30 - ABD, 2. Çeyrek tarım dışı verimlilik

16:45 - ABD, Ağustos ayı NY ISM iş aktivitesi endeksi



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DOLAR GÜÇ TOPLUYOR

Dolar/TL kuru 1.81-1.82 civarında güç topluyor görüntüsü içerisinde.



Kurda bu sabah ilk işlemler 1.8230 seviyelerinden geçiyor. Euro/TL ise 2.2830'dan satılıyor.



Analistlere göre, dolar/TL, 1,81’in altına inmedikçe 1,83’ün geçilerek, 1,87’ye doğru bir hamle olasılığı teknik olarak sürüyor. Bu nedenle 1,81 seviyesi dikkatle takip edilmeli.



Euro/dolar paritesinde ise, 1.25-1.26 aralığındaki sıkışma devam ediyor. Paritede bu sabah ilk işlemler 1.2534 seviyesinden geçiyor.



Teknik olarak paritenin 1.25’in altına gelmedikçe hedef olarak 1.29’a yönelebileceği belirtiliyor. Ancak paritede 1.25’in altına gelinmesi durumunda ise, 1.22’lere kadar düşüş görülebileceği kaydediliyor.



Emtia fiyatlarına baktığımızda, altın ve petroldeki yüksek tansiyon devam ediyor.



1700 dolar/ons hedefine ilerleyen altın fiyatları bu sabah 1692 doların üzerinde işlem görüyor.



En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 95.24 dolarda seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar seviyelerinde bulunuyor.



DIŞ BORSALAR SATIŞA DÖNDÜ

Avrupa Merkez Bankası toplantısını bekleyen global borsalar, satış baskısı gördü.



Önceki gün Çin'den gelen verileri ve Moody’s tarafından AB'nin not görünümünü negatife indirmesini umursamayan borsalar dün, bu haberleri satış için bahane olarak gördü ve satışa geçti.



Bir de bu kötümser havaya, ABD’den gelen ISM fabrika aktivite endeksinin beklentilerden daha kötü gelmesi eklenince, Avrupa borsaları yüzde 1,5’leri bulan, ABD borsa endeksleri de yüzde 0,4’ları bulan düşüşlerle kapandı.



Dow Jones Endeksi kapanışta bir önceki güne göre 54.90 puan veya yüzde 0.42 düşüşle 13.035,94 puandan günü tamamlarken, Nasdaq 8.10 puan veya yüzde 0.26 artışla 3.075,06 puana, S&P 1.64 puan veya yüzde 0.12 düşüşle 1.404,94 puana geldi.



Avrupa borsalarından İngiltere yüzde 1.50, Fransa yüzde 1.58, Almanya yüzde 1.50 değer kaybetti.



Güney Amerika'da Brezilya'da Bovespa Endeksi'ndeki değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı. Önceki kapanışa göre Brezilya'da Bovespa Endeksi yüzde 1,83 azalarak 56.233,90 puana, Meksika'da Bolsa IPC Endeksi yüzde 0,64 değer kaybederek 39.549,43 puana, Arjantin'de Merval Endeksi de yüzde 0,97 oranında düşerek 2.379,30 puana geriledi.



Yeni gündeki ilk işlemlere baktığımızda, satış baskısının Asya borsalarında ve ABD vadelilerinde devam ettiği gözleniyor.



Asya borsalarından Japonya'da Tokyo Menkul Kıymetler Borsası Nikkei Endeksi bu sabah, 95,69 puan (yüzde 1,09) değer kaybederek 8,679.82 puandan kapandı.



ABD vadeli kontratlarında da işlemler düşüş yönünde devam ediyor.



Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı yaklaşırken, Avrupa borslarının yeni güne toparlanma eğilimiyle başlamaları bekleniyor.



Analistler, ECB'nin faiz indirimine gidebileceği beklentilerinin piyasaya bir miktar alım getirebileceğini ifade ediyorlar.



IG Markets, FTSE 100'ün 3, Dax'ın 13 ve Cac-40'ın 15 puan artıda açılacağını tahmin ediyor.