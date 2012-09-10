Piyasalar için kritik hafta

Yeni hafta piyasalar için gerilimin olduğu önemli bir hafta olacak. Geçtiğimiz haftayı Avrupa coşkusu ile kapatan piyasalarda hem Avrupa hem de ABD yakın takipte olacak.



Zayıf geçen ağustos sonrasında haberlerin etkisi ile eylül2ün ilk haftasını tarihi yükselişle kapatan piyasalarda ABD tarafında S&P 500 yüze 14 değer kazanarak son 4 yılın en iyi performansını gösterirken 2009’da kısa vadeli toparlanmayı saymazsak 2003’ten beri görülen en iyi yıl olabileceği konuşuluyor.



Geçtiğimiz Intel ve FedEx bilançosu ile yaşanan yavaşlama merkez bankalarının agresif hamleleri ile geçiştirildi. Cuma günü beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam datası, zirveyi yeniden FED’e kalırken, geçtiğimiz hafta Jackson Hole’de yeni parasal genişleme için açık kapı bırakan Bernanke’nin 12-13 Eylül’de yapılacak FOMC toplantısında ne söyleyeceği merak ediliyor.



ECB’nin kararı ve istihdam datası sonrasında pek çok piyasa uzmanı bu hafta FED’in de yatırımcıyı mutlu edeceği öngörüsünde bulunurken bu beklenti ile altın 1700 doların üzerine çıktı.



En az Bernanke’nin açıklamaları kadar merak uyandıran ise Almanya Anayasa Mahkemesi’nin ESM yani Avrupa kalıcı istikrar fonunun yasalara aykırı olup olmadığı yönünde vereceği karar olacak. Her ne kadar Almanya Maliye Bakanı olumsuz bir sonuç beklemediğini dile getirse de hala kapalı bir kutu olarak görülüyor.



Bölgede Hollanda seçmenlerinin vereceği karar da merak konusu.



Ve Yunanistan. Geçtiğimiz hafta IMF, AB ve ECB’den oluşan Troyka heyeti Atina’da yerini aldı yeni haftada oradan gelecek olan açıklamalar da büyük önem taşıyor.



Cuma günü Avrupa Maliye Bakanları Güney Kıbrıs’ta buluşacak ve İspanya ve Yunanistan’ın durumunu tartışacak.



Yeni haftada içeride ise büyüme rakamları ve cari denge takip ediliyor olacak.



VERİ TAKVİMİ

10/09/2012 02:50 Japonya GSYH - QoQ (Son Veri) 2Ç12 0.3% 0.3%

10/09/2012 05:00 Çin Dış Ticaret Dengesi Ağu. $19,5 Mlr $25,15 Mlr S

10/09/2012 08:00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Ağu. 39.4 39.7

10/09/2012 09:45 Fransa Sanayi Üretimi Tem. -0.50% 0.00%

10/09/2012 10:00 Türkiye GSYH 2Ç -- -0.40%

10/09/2012 10:00 Türkiye GSYH-Yıllık 2Ç 3.30% 3.20%

10/09/2012 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi Tem. 1.40% 2.70%

10/09/2012 16:00 Fransa Farklı vadelerde 7 milyar euroluk borçlanma hedefleyecek.

10/09/2012 22:00 ABD Tüketici Kredileri Tem. $9.1 Mlr $6.459Mlr

10/09/2012 Türkiye BDDK Bankacılık Kar/Zarar Durumu



11/09/2012 10:00 Türkiye Cari Denge Tem. -$4.1Mlr -$4.2Mlr

11/09/2012 15:30 ABD Dış Ticaret Dengesi Tem. -$44.2Mlr -$42.9Mlr



12/09/2012 Almanya Anayasa Mahkemesi'nin ESM davalarına ilişkin kararı

12/09/2012 08:30 Fransa TÜFE Ağu. 0.60% -0.40%

12/09/2012 09:00 Almanya TÜFE Ağu-F 0.30% 0.30%

12/09/2012 10:00 İspanya TÜFE Ağu. -- -0.20%

12/09/2012 11:00 IEA aylık raporunu açıklayacak

12/09/2012 12:00 AB Sanayi Üretimi Tem. 1.30% -0.60%

12/09/2012 13:00 Almanya Nisan 2023 vadeli 1 milyar euro tutarında enflasyona endeksli tahvil ihraç edilecek

12/09/2012 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları

12/09/2012 15:30 ABD İthalat Fiyatları Endeksi Ağu. 0.00% -0.60%

12/09/2012 16:00 ABD FED'in 2 gün sürecek PPK toplantısı başlayacak

12/09/2012 17:00 ABD Toptan eşya stokları Tem. 0.30% -0.20%



13/09/2012 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları

13/09/2012 19:30 ABD FED Faiz kararı 0.25% 0.25%

13/09/2012 20:00 ABD 30 yıl vadeli tahvil ihalesi duzenleyecek



14/09/2012 07:30 Japonya Kapasite Kullanım oranı Tem-F -- -2.30%

14/09/2012 07:30 Japonya Sanayi Üretimi Tem-F -- -1.20%

14/09/2012 12:00 AB TÜFE-Aylık Ağu. 0.40% -0.50%

14/09/2012 12:00 AB İşsizlik Oranı 2Ç -- -0.20%

14/09/2012 13:00 AB Avrupa Birliği Maliye Bakanları telekonferans yoluya toplantı yapacak

14/09/2012 15:30 ABD TÜFE Ağu. 0.50% 0.00%

14/09/2012 15:30 ABD Perakende Satışlar Ağu. 0.60% 0.80%

14/09/2012 16:15 ABD Sanayi Üretimi Ağu. 0.10% 0.60%

14/09/2012 16:15 ABD Kapasite Kullanımı Ağu. 79.30% 79.30%

14/09/2012 16:55 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Eyl.-Oncu 74 74.3 (THE LİRA)

