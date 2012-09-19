Piyasalar güne iyi başladı

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

Endeks, 289 puan artışla 67.890 puandan açıldı. Açılış itibari ile hisse senetleri ortalama yüzde 0,43 oranında değer kazandı. Dolar 1.79 seviyelerine geriledi.



Gün içinde ABD’den gelecek veri akışı ve Euro Bölgesinde yapılacak borçlanma ihalelerini takip edecek piyasaların, Avrupa borsalarının seyrine göre yön bulacağı düşünülüyor.



Analistler, teknik olarak İMKB'de göstergelerin zayıflamaya bağlı olarak geçen hafta görüdüğü en düşük seviye olan 67.500’e gerilediğini hatırlatarak, trend göstergelerinin dün itibari ile düşüş yönüne döndüğünü belirtiyor. Bu nedenle 67.500 desteğinden, geçen hafta olduğu gibi bir tepki beklenmesi gerektiği düşünülüyor. 67.500’ün aşagı yönlü kırılması durumunda ise piyasada düşüş yönünde katılım artacak ve ilk etapta 66.700’e doğru bir gerileme başlayacaktır. 68.000 ise tepkide satış gelecek direnç noktası olarak duruyor.



Bugün açıklanacak veriler arasında ABD’de Ağustos ayı mevcut konut satışları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları, 15 Eylül itibarı ile konut kredisi başvuruları bulunuyor.



Japonya’da Merkez Bankası faiz toplantısı yapacak.

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FAİZ KARARI DOLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Merkez Bankası’nın faiz koridoru üst bandını 1,5 puan aşağı çekme kararı sonrasında dolar kuru 1,7910 seviyelerine kadar geriledi. Bu sabah da kur yine bu bölgeden işlem görüyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,7900, avro 2,3420 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 1,7880 liradan alınan dolar 1,7900 liradan satılıyor. 2,3400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3420 lira olarak belirlendi.



Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,7980 lira, avronun satış fiyatı ise 2,3470 lira olmuştu.



Euro/dolar paritesi ise dün 1.3029-1.3119 bandında hareket etti ve günü 1.3048'den kapattı. Paritede bu sabah ilk işlemler 1.3082 civarından geçiyor.



Emtia fiyatlarına baktığımız zaman, en yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 95.99 dolardan, Brent petrolün varili 112,57 dolardan işlem görüyor.



Altının onsu 1.776,85 dolar seviyelerinde hareket ediyor.



JAPONYA'DAN PİYASALARA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Dün genel olarak negatif yönlü seyirler izleyen global piyasalar, Japonya'dan gelen haberlerle bu sabah yükselişe geçti.



ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq dün yüzde 0.03, S&P 500 yüzde 0.13 değer kaybetti. Dow Jones’ ta ise dünkü işlemler 13.517-13.582 puan aralığında gerçekleşti ve yüzde 0.09 değer kazancı ile 13.564 puandan tamamlandı. Avrupa borsalarından İngiltere yüzde 0.43, Fransa yüzde 0.78, Almanya yüzde 0.76 değer kaybetti.



Güney Amerika borsalarından Arjantin borsası yükselirken, Brezilya ve Meksika borsaları hafif değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, Brezilya'da Bovespa Endeksi 1,65 puan azalarak 61.804,33 puana, Meksika'da Bolsa IPC Endeksi de yüzde 0,08 oranında gerileyerek 40.590,96 puana düştü. Arjantin'de Merval Endeksi ise yüzde 0,51 oranında artarak 2.491,82 puana yükseldi.



Bu sabah ise, Japonya Merkez Bankası’nın varlık alım programını 10 trilyon yen artırması ile güne başlayan global Asya borsalarında yükselişler yüzde 2’ye ulaştı.



Hafta başından beri global piyasalarda realizasyon ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japon Merkez Bankası BOJ’un bu hamlesi piyasalara yeniden destek sağladı.



ABD'de Dow Jones en yakın vadeli kontratları yükseliş yönünde işlem görüyor.



Asya borsalarında ve ABD vadelilerinde yaşanan yükselişin etkisiyle Avrupa borsalarının güne pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor.