Piyasalar Fed'le coştu, altın uçtu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) her ay 40 milyar dolarlık mortgage tahvil alımı yapacağını duyurmasını piyasalar adeta coşkuyla karşıladı.



ABD'de Dow Jones endeksi dün önceki kapanışa göre yüzde 1.55 oranında yükselerek günü son beş yılın en yükseği olan 13 bin 539 puandan kapatırken, Brezilya'da Bovespa endeksi ise günü yüzde 3.40 oranında yükselişle 61 bin 958 puandan kapattı.



Asya hisse senedi piyasalarında da yüzde 2 ile yüzde 3 oranlarında değişen yükselişler görülüyor.





Fed'in yeni destek önlemleri açıklamasının ardından altın fiyatları da yükselişe geçti. Fed'in açıklamasıyla artan risk iştahı değerli metallere alım getirdi.



Uluslararası piyasalarda altının onsu son 7 ayın en yükseğine çıkarak 1.777,95 doları gördü.



Bu seviyeyi en son 29 Şubat 2012'de gören altının onsu 1.770 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor.



PETROL DE YÜKSELDİ

Ham petrol fiyatları da Fed'in parasal genişlemeye gitmesinin ardından yükseldi. ABD ham petrolünün ekim ayı teslimi varil fiyatı 1 dolar artarak 99,31 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün Ekim ayı teslimi varil fiyatı ise 86 sent artarak 116,74 dolar seviyesinde bulunuyor.

