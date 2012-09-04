Piyasalar düzeltme yapabilir!

Mynet Özel Haber: Selçuk Altun

Endeks, 96 puan artışla 67.304 puandan açıldı. Açılış itibari ile hisse senetleri ortalama yüzde 0,14 oranında değer kazandı. Dolar 1.8180'den güne açıldı.



Piyasadaki çıkış, bugün hafif bir düzeltmeye dönebilir.



Piyasaların Avrupa borsalarının seyrini takip edeceği ve 67.000 seviyeleri üzerindeki hareketini sürdürmeye çalışacağı düşünülüyor.



Teknik olarak bakıldığında, analistlere göre; İMKB’de, 67,000-66,700 desteği korunduğu sürece düne benzer şekilde yukarı yönlü denemelerin görülmesi beklenebilir. Yükselişlerde ise 67,700 ilk direnç seviyesi olarak gösteriliyor.



Bugün İzlenecek Datalar:

12:00 - Euro Bölgesi, Temmuz ayı ÜFE

13:00 - OECD Bölgesi, Temmuz ayı TÜFE

14:30 - Türkiye, TCMB TÜFE ve ÜFE bazlı reel efektif kur gerçekleşmeleri

16:00 - ABD, Ağustos ayı imalat sektörü PMI

17:00 - ABD, Temmuz ayı inşaat harcamaları

17:00 - ABD, Ağustos ayı ISM imalat endeksi



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DOLAR 1.81'İN ALTINA İNMEDİKÇE DÜŞMEZ!

Dolar kuru, 1.83'ü gördükten sonra yaşanan geri çekilme ile 1.81-1.82 aralığına geldi.



Bu sabah itibari ile, İstanbul serbest piyasada dolar 1.8180, avro 2.2920 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,8150 liradan alınan dolar 1,8180 liradan satılıyor. 2,2890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,2920 lira olarak belirlendi.



Önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,8220 lira, avronun satış fiyatı ise 2,2890 lira olmuştu.



Analistlere göre; 1,81’in altına inilmedikçe 1,83’ün geçilerek 1,87’ye doğru bir hamle olasılığı teknik olarak korunacağından, 1,81 seviyesi dikkatle takip edilmeli.



Kur sepetinin 2,05’in üzerine çıkması TL’de genel olarak bir değer kaybı potansiyelinin hala sürdüğünü gösteriyor. Kur sepeti yeniden 2,05’in altında kalmadıkça da bu potansiyel korunacak.



Euro/dolar paritesi ise, 1,26-1,25 aralığına sıkışmış durumda. Uzmanlara göre, parite bir hamle öncesinde güç toplar görüntüsü veriyor. Teknik göstergeler gereği parite 1,25’in altına gelmedikçe hedefin 1,29’a yakın olduğuna işaret ediyor. Paritede bu sabah ilk işlemler 1,2612'den geçiyor.



Diğer taraftan, FED de ECB de parasal genişlemenin sürmesi yönünde tavrını koruyor. Bu oluşan tavır, doların Euro karşısında değerlenmesine engel olurken, emtia ve borsalarda fiyat artışlarına çanak tutuyor.



Özellikle değerli metallerdeki artışın sürmesinin ardında da parasal genişlemenin süreceği beklentisi hakim.



Bu durum karşısında yükselişi ivme kazanan altın, 1700 dolar seviyelerine yaklaştı. Şu dakikalarda altının onsu 1694 doların üzerinde işlem görüyor.



Analistler, 1680-1670 orta vadeli önemli direnç seviyelerinin üzerine yükselen altın/ons fiyatında 1700'ün de aşılması halinde hedefin kısa vadede 1800 olabileceğini belirtiyor. Altın fiyatlarının somut adımlar atılması halinde yükseliş eğilimi kuvvetlenebilir.



Brent petrolün varil fiyatı ise 116 dolara gidiyor. Bu sabah ilk işlemler 115,90 dolardan geçiyyor.



DIŞ BORSALARI NE AYAKTA TUTUYOR?

Merkez bankalarının parasal genişlemeye neden olacak kararlarına dair beklentiler borsaların canlı olmasına neden oluyor.



FED Başkanı Bernanke’nin Cuma günü Jackson Hole’da yaptığı konuşmasının ardından niceliksel gevşeme beklentileri ile yurtdışı borsalar alıcılı seyrini sürdürürken, gözler bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın faiz toplantısına çevrilmiş durumda.



Bu gelişmeler çerçevesinde ABD hisse senetleri piyasalarının kapalı olduğu dün, Avrupa borsalarından İngiltere yüzde 0.82, Fransa yüzde 1.19, Almanya yüzde 0.63 değer kazandı.



Güney Amerika'da Brezilya Borsası ile Meksika Borsası günü artışla kapatırken, Arjantin Borsası'nda düşüş görüldü.



Önceki kapanışa göre Arjantin'de Merval Endeksi yüzde 0,24 azalışla 2.402,56 puana gerilerken, Meksika'da Bolsa IPC Endeksi yüzde 0,97 kazançla 39.802,94 puana, Brezilya'da Bovespa Endeksi de yüzde 0,39 artışla 57.281,45 puana yükseldi.



Bu sabah ise, Asya borsaları ve ABD vadelileri küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle satışa dönmüş durumda.



Japonya'da Tokyo Menkul Kıymetler Borsası Nikkei Endeksi, 8,38 puan (yüzde 0,10) değer kaybederek 8,775.51 puandan kapandı.



Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,27 azalarak 19.505,94 puan, Hindistan'da Sensex Endeksi yüzde 0,14 azalarak 17.360,24 puan ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi ise yüzde 0,61 azalarak 4.303,10 puan seviyelerinde bulunuyor.



Çin'de Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 2.049,63 puan ve Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,26 azalarak 1.907,66 puanda seyrediyor.



Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir seyir ile başlaması ve piyasaların ECB, Çin Merkez Bankası gibi büyük merkez bankalarının ekonomik büyümeyi artıracak adımlar atmasını beklemeye devam etmesi bekleniyor.



IG Markets, FTSE 100'ün 3 puan, Cac-40'ın 1 puan düşüşle, Dax'ın ise 11 puan artıda açılacağını tahmin ediyor.



ECB'nin 6 Eylül'de yapacağı toplantı sonrası ECB Başkanı Draghi'nin tahvil alım planını açıklaması bekleniyor.