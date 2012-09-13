Piyasalar bu kararı bekliyor

Dün günün ilk gündem maddesi 500 milyar euroluk kalıcı fon kurulması üzerinde bir sorun görmediğini belirten Alman Anayasa Mahkemesi Almanya’nın katılımının 190 milyar euro ile sınırlanması piyasalar için olumsuz tepki yaratmadı. Mahkemenin kararı sonrasında Avrupa’ya güçlü mesajlar gönderdi. Almanya’nın Avrupa’nın motoru olduğu açıklaması takip edilirken son dönemde politikaları eleştirenlerin azaldığı gözleniyor. Kuzey Avrupa’dan destek alan Merkel güney tarafta hala çok sevilmiyor.



Gözler İspanya’da. İspanya Başbakanı Rajoy kafaları karıştırmaya devam ediyor. İspanya’nın mevcut tahvil faizleri ile yardım istemek zorunda kalmayabileceğini açıklaması sürçte nasıl gelişmeler olacağı yönünde merakı arttırıyor.



Dün yaşanılan gelişmeler sonrasında tahvil faizleri rahatlandığı gösterdi. Avrupa borsaları son 14 ayın zirvesine çıktı.



Yeni günde gündem FED parasal genişleme gelir mi sorusuna karışık cevaplar geliyor. Fed'in toplantı sonrası faiz kararı TSİ 19.30'da açıklanacak. Ekonomik tahminler ise 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Bernanke'nin basın toplantısı ise TSİ 21.15'te. Fed'in parasal genişleme açıklayacağı beklentisi güçleniyor. Reuters anketine göre, Fed´in üçüncü tur varlık alımı açıklama olasılığı yüzde 60'ten yüzde 65'e çıktı.ABD'de son dönem yapılan satın alma araştırmlarında 1963’lerden bu yana zenginler ve fakirler arasında mali uçurum ciddi seviyeye ulaşmış olması Kasım ayında yapılacak olan seçimler öncesinde önemli detaylar arasında yer alıyor. ABD piyasalarında da son 4 yılın en iyi performansı gözleniyor. ABD'de New York borsasında endeksler günü yükselişle tamamladı. Dow Jones Endeksi kapanışta bir önceki güne göre 9.99 puan veya yüzde 0.07 artışla 13.333,35 puandan günü tamamlarken, Nasdaq 9.78 puan veya yüzde 0.32 artışla 3.114,31 puana, S&P 3.00 puan veya yüzde 0.21 artışla 1.436,56 puana çıktı. Yeni günde vadeli endeksler yatay seyrediyor.



Fed'in yanı sıra ABD tarafında bugün Ağustos ayı üretici enflasyonu ve Federal bütçe verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek.



Yeni günde Asya’da MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.3 yukarıda. Bölgede Güney Kore’den gelmesi beklenen faiz indirimi kararının gerçekleşmemesi şaşkınlık yarattı. Toplantı açıklaması öncesi Asya endeksleri bu sabah kararsız. Tokyo yüzde 0.6 yükseldi, Şanghay ve Sidney yüzde 0.4-0.5 ekside. Diğer endeksler genelde yatay.



ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün sona erecek para politikası toplantısı öncesinde Avrupa borsalarında agresif hareketler yaşanmaması, yataya yakın açılışlar olması bekleniyor. IG Markets, FTSE 100'ün 1 puan düşüşle, Dax'ın ve Cac-40'ın ise 1 puan yükselişle açılacaklarını tahmin ediyor. ABD vadeli endekslerinde ise düşüşler gözleniyor, Dow Jones Sanayi endeksi 10, S&P 500 Endeksi 1.25 puan aşağıda.



Para piyasaları tarafında ise 1.2937 ile son 4 ayın zirvesine gelen euro dolar paritesi yeni günde 1.2926 seviyesinde. Dolar TL 1.8067’i olurken sepet kur tarafında yükseliş devam ediyor sabah saatlerinde 2.07’ye yükseldi. Euro TL ise 2.3364’ü gösteriyor.



Emtia cephesinde altın 1731 dolar olurken petrolde Brent 116 dolar ABD tipi ham petrol ise 97 dolar seviyesinde. (THE LİRA)