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Piyasalar beklemeye geçti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 83 puan artarak günün ilk yarısını 67.642 puandan tamamladı.

06 Eylül 2012 Perşembe 14:05
Piyasalar beklemeye geçti

Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 0,12 oranında değer kazandı.

İMKB 30 Endeksi ise ilk seansı 82 puan ve yüzde 0,10 oranında artarak 83.136'dan kapattı.

Önceki seansta 67.559 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi, ilk seansa 263 puanla, 0,39 oranında değer kazanarak 67.823 puandan başladı. Endeks en düşük olarak 67.540 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 67.876 puanı gördü.

Seans sonunda mali endeks 130 puan artarak 97.994 puana, sanayi endeksi 212 puan artarak 56.657 puana yükselirken, hizmetler endeksi 83 puan azalarak 44.107 puana geriledi.

Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,13 oranında, sanayi grubu hisseler yüzde 0,38 oranında değer kazandı, hizmetler grubu hisseler ise ortalama yüzde 0,19 oranında değer kaybetti.

Birinci seansta işlem gören hisselerden 178'i değer kazandı, 112'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Garanti Bankası, Akbank, Migros ve Turkcell oldu.

ALTIN 6 AYIN ZİRVESİNDE
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 5 Mart 2014 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibariyle basit getirisi yüzde 7,42, bileşik getirisi yüzde 7,56 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2613, sterlin-dolar paritesi 1,5907, dolar-yen paritesi ise 78,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 1,8185 liradan, avro 2,2945 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.708,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 113,88 dolardan işlem görüyor.
 

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