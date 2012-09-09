Pist Şampiyonası’nda 5.ayak yapıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Pist Şampiyonası'nda 2012 sezonu 5. ayak yarışları İstanbul'da yapıldı.
İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Bulgaristan ile Belçika'dan 118 sporcu katıldı. Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:
TMF GP 1000: Tolga Uprak, Evren Alkan, Erdal Karabulut
TMF GP 600: Toprak Razgatlıoğlu, Barış Tok, Emrah Kıygan
1000 A: Tolga Uprak, Erdal Karabulut, Evren Alkan
1000 B: Semih Suna, Ömer Doğan, Halil Fıstık
1000 C: Güney Sezgin, Kadir Erbay, Ali Durmaz
600 A: Toprak Razgatlıoğlu, Barış Tok, Emrah Kıygan
600 B: Ahmet Koçyiğit, İlker Kireç, Hakan Kalaycıoğulları
600 C: Furkan Eryılmaz, Nazım Aguş, İbrahim Yıldız
125: Julieta Lenkova, Aras Özkaçar, Yunus Nas Taşhan
Türkiye Pist Şampiyonası, 29-30 Eylül'de yapılacak 6. ayak yarışlarıyla tamamlanacak.