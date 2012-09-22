Pist Şampiyonası’nda 4.ayak yarışları

Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, antrenman ve sıralama turlarının yapılmasıyla başladı.





1950 metre uzunluğundaki Körfez Yarış Pisti'ndeki antrenman ve sıralama turlarına, Süper Grup kategorisinde 13, Maxi Grup kategorisinde 7, 1600 kategorisinde ise 8 yarışmacı katılıyor.





TOSFED Genel Sekreteri Bülent Süalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun amacının caddelerde hız yapılması yerine sürücülerin pistlerde güvenli şekilde otomobil kullanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.





Bununla ilgili bazı pistlerde yapılan düzenlemelerle çok sayıda sürücünün araçlarını pistlerde kullanabildiğini ifade eden Süalp, hızı sevenlerin bu sporda yer almalarını sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.





Süalp, bazı rallicilerin Avrupa'da başarılar gösterdiğini fakat aynı ilerlemenin pist yarışlarında görülmediğini dile getirerek, ''Bazı zamanlarda eski yarışçılarımızın Avrupa'da yapılan şampiyonalara katıldığını biliyoruz. Şu an bu istediğimiz seviyede değil. Ülkemizde otomobil alıp bunu yarışa hazırlamak biraz pahalı. Onun için burada bir mali güçlük ortaya çıkıyor'' diye konuştu.





Türkiye Pist şampiyonası, 4 ayak yarışları, yarın yapılacak Süper grup ve Maxi grup kategorilerindeki 2. tur ve 1600 grup kategorisi yarışlarının ardından sone erecek.







