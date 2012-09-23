Pist Şampiyonası, Körfez’de yapıldı

Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu (TOSFED) tarafından Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak Yarışları sona erdi.





1950 metre uzunluğundaki Körfez Yarış Pisti'ndeki yarışlarda, Süper Grup kategorisine 14, Maxi Grup kategorisine 7, 1600 Grup yarışlarına ise 8 yarışmacı katıldı.





Yarışları izlemek için pistin izleyici bölümlerinde çok sayıda yarış sever erkenden yerlerini alırken, bazı izleyicilerin de kucağında çocuklarıyla geldikleri görüldü.





Oldukça çekişmeli geçen Süper Grup birinci tur yarışında, birinciliği Ayhan Germirli, ikinciliği Kaan Gürgenç ve üçüncülüğü Ümit Ülkü elde etti.





Süper Grup ikinci tur yarışlarında ise Kaan Gürgenç birinci, Taner Şengezener ikinci, Ahmet Berkel de üçüncü oldu.





Maxi Grup birinci tur yarışlarında da Ümit Ülkü birinci, Levent Kocabıyık ikinci, Ayhan Germirli üçüncülüğü elde ederken, ikinci turda birinciliği Levent Kocabıyık, İkinciliği Ayhan Germirli ve üçüncülüğü Muhammet Ali Ülkü elde etti.





1600 Grup'ta ise Egemen Çivicioğlu birinci, Serhat Susuzluoğlu ikinci, Sedat Yılmaz da üçüncü oldu.















