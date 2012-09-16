Pianigiani: 'Sistem inşa ediyoruz'

Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Simone Pianigiani, hazırlık sürecinin kendilerini geliştirmek için bir fırsat olduğunu belirterek, ''Adım adım sistemi inşa ediyoruz'' dedi.





Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı Cagliari Turnuvası'ndaki son maçında Rusya temsilcisi CSKA Moksova'yı dün akşam 70-65 yenen Fenerbahçe Ülker'in yeni çalıştırıcısı, takımının durumundan memnun olduğunu söyledi.





Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan İtalyan başantrenör, ''Bu hazırlık dönemi kendimizi geliştirmek için iyi bir fırsat oldu. Adım adım sistemi inşa ediyoruz. Maç sonuçları şu aşamada önemli değil. Her gün gelişiyoruz ve bu nedenle de takımdan memnunum. Önemli olan da bu. İstanbul'a gelip tam takım olmayı bekliyorum. O zaman daha da verimli olacağız'' ifadelerini kullandı.