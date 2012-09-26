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Pianigiani: 'Saygı duyulan takım olacağız'

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Başantrenörü Simone Pianigiani, takımda bir sistem oturtmaya çalıştıklarını belirterek, ''Avrupa'da mutlaka saygı duyulacak bir takım olacağız'' dedi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 16:30
Pianigiani: 'Saygı duyulan takım olacağız'
Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Başantrenörü Simone Pianigiani, Fenerbahçe Ülker Sports Arena'daki THY Avrupa Ligi'nin ''medya günü'' etkinliğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli takımlardaki oyuncular ve yeni transferler nedeniyle tam kadro olarak çalışmaya yeni başladıklarını vurgulayarak, ''O yüzden şu an bizim için çok önemli. Herkes her şeyiyle çalışıyor. Bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Tabii ki sistem hemen oturmuyor. Bunun oturması için biraz zamana ihtiyaç var'' dedi.

Çok iyi bir kadro oluşturduklarını kaydeden Simone Pianigiani, şöyle devam etti:

''Çalışarak, sistemi oturtarak çok başarılı bir takım olacağız. İlkan ve Bogdanovic gibi genç oyuncularımız, Türkiye Ligi'nden Kaya, Ömer ve Oğuz gibi çok iyi oyuncularımız var. Yeni transferler de Avrupa'da birçok takımda başarı elde etmiş oyuncular. Bunların hepsini harmanlayıp, sistemi oturttuğumuz zaman kesinlikle kadronun çok iyi olacağına inanıyorum. Avrupa'da mutlaka saygı duyulacak bir takım olacağız. Sistemin oturması 1 ayı bulabilir. Şu andaki tek hedefimiz zengin kadroyu takım haline getirmek.''

''Benim için duygular çok önemlidir''

Pianigiani, Türkiye Kupası eleme maçlarına çok kısa bir zaman kaldığını belirterek, ''Bu tür durumlara 'acil durum' gibi bakıp, iyi takım olduğumuzu ve isteğimizi gösterip, o şekilde sahaya çıkmamız gerekiyor. Bazı takımlar hazır olmasalar bile en iyi performanslarını sahaya yansıtarak çıktıklarında başarılı olabilirler'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Ülker Sports Arena'daki atmosferin çok etkileyici olduğunu anlatan Pianigiani, sözlerini şöyle tamamladı.

''Kesinlikle arenanın çok çok büyük etkisi var. Özellikle benim transfer dönemimde, buraya gelip salonu gördükten sonra karar vermemde çok büyük etkisi oldu. Çünkü müthiş bir atmosfer var. Ne isterseniz elinizin altında. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük yatırım yaptığını da gördüm. Bu da içimi rahatlattı. Çok büyük destek var. Bu salonda oynayıp da kazanmamak mümkün değil. Mirsad'ın jübilesinde de çok doğru bir karar verdiğimi gördüm. Taraftar baskı yaratırken biz de çok duygusal anlar yaşıyoruz. Benim için duygular çok önemlidir.''
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