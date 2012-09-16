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Pianigiani: 'Gurur duydum'

Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Simone Pianigiani, jübile yapan Mirsad Türkcan'ın bu önemli gününde yer almaktan gurur duyduğunu söyledi.

16 Eylül 2012 Pazar 21:50
Pianigiani: 'Gurur duydum'
Pianigiani, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında muhteşem bir atmosferde jübile maçının oynandığını belirterek, ''Mirsad'ın bu önemli gününde olmaktan gurur duyuyorum. Hem Mirsad hem Türk basketbolu hem de Avrupa basketbolu için önemli bir gündü. Fenerbahçe Kulübü'nü de kutluyorum. Çok güzel organizasyon yapmışlar. Taraftarlar muhteşemdi'' dedi.

"İlk defa tam takım çalıştık"

Takımın maçtaki performansına değinen İtalyan çalıştırıcı, ''Bizim için iyi bir çalışma oldu. Bu sabah ilk defa tam takım çalıştık. Uzun bir yolculuğumuz var. Herkes bir araya geldi. Oyun sistemimizi kuracağız. Adım adım her gün daha iyi olacağız. Takım olma yolunda ilerliyoruz. Oyuncularımın maçta yaptığı hareketlerden memnunum'' diye konuştu.

Messina: "Mirsad'ın ne kadar sevildiğini gördük"

CSKA Moskova'nın İtalyan başantrenörü Ettore Messina ise inanılmaz bir atmosferde jübile maçının yapıldığını belirterek, ''İnanılmaz duygusal anlar yaşandı. Mirsad'ın ne kadar sevildiğini ve sayıldığını gördük. Kariyerinde ne kadar önemli yerlere geldiğini gördük'' ifadelerini kullandı.

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