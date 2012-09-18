Petrol fiyatlarında sır düşüş



Bir dakikadan kısa sürede 3 dolar birden düşen petrol fiyatı bakır altın ve Euro'nun da değer kaybetmesine yol açtı.



Düşüşün kesin sonucunu anlayamayan uzmanlar olası seçenekleri değerlendiriyor. Kimi piyasa oyuncuları bunun bir 'tombul parmak', yani yanlışlıkla istenenden çok fazla kontrat girilmesi sonucu olabileceğini söylerken, Nanex piyasa araştırma şirketi bu fikre karşı çıktı. ABD ham petrol vadelilerin işlem gördüğü NYMEX borsasının sahibi CME Group ise herhangi bir teknik hata olmadığını söyledi.



Vantage Trading'den peter donovan "Bu düşüşün nedenini öğrenmek için dört farklı trading masasını aradım, hiçbiri nedenini bilmiyordu" diye konuştu.



Artan petrol fiyatlarını dizginlemek için ABD'nin stratejik rezervlerine başvuracağı söylentisinin bir anda piyasada yayılması da satışa yol açabileceği düşünülen bir diğer etken oldu.



116 dolardan 113 dolara kadar düşen Brent petrolü bugün 113 dolarda işlem görüyor. ABD ham petrolü de 96 dolar düzeyinde bulunuyor.