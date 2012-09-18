Petrol fiyatları neden düştü?

Son aylarda hızlı yükseliş trendinde olan petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert bir şekilde düşerek 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD ham petrolün varilinde yüzde 3'e varan oranda düşüş yaşandı, Brent petrol dün birkaç dakika içinde 3 dolardan fazla değer kaybetti.



Söz konusu düşüşte ABD'nin stratejik rezervlerini açabileceği söylentisinin yanı sıra düşüşün bilgisayar kaynaklı bir hatadan kaynaklanabileceği ihtimalleri yer alıyor.



ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu düşüşün nedenini araştırıyor.



ABD ham petrolün varili yeni günde yüzde 0,35 primli 96,96 dolarda, Brent petrolün varili yüzde 0,26 primli 114,08 dolarda seyrediyor. (THE LİRA)

