Periler, rakiplerini bekliyor

Fransa'da 15-30 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenecek 2013 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nin kura çekimi yarın Paris'te yapılacak.
UNESCO Evi'nde TSİ 17.30'da başlayacak kura çekimine son Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan (A) Milli Kadın Basketbol Takımı, 2 numaralı seri başı olarak katılacak.
Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2013 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekiminde yer alacak takımlar şunlar:
1. Torba: Rusya, Türkiye, Fransa, Çek Cumhuriyeti.
2. Torba: Hırvatistan, Büyük Britanya, İtalya, Slovakya.
3. Torba: İsveç, Sırbistan, Litvanya, Karadağ.
4. Torba: İspanya, Belarus, Letonya, Ukrayna.