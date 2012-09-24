Pepee Mobil Dünyayı Kasıp Kavuracak

Nexum’un TRT için geliştirdiği, kısa sürede Apple Store’da en popüler ilk on uygulama arasında beşinci sıraya yükselen TRT PepeeTV büyük ilgi görüyor. Hem iPad hem de iPhone’larda izlenebilen uygulamanın tasarımında çocukların kullanım alışkanlıkları ve özellikleri göz önüne alındı. Çocukların çizgi filmler arasında geçiş yapabilmeleri için basit ve rahat kullanılabilen bir ara yüz geliştirildi.

Ücretli ve ücretsiz bölümlerin yer aldığı yüksek kalitedeki Pepee videoları hızlı indirme özelliği sayesinde kısa sürede mobil cihazlara indiriliyor. Apple hesabı ile tek tek veya paket halinde satın alınabilen çizgi filmler indirildikten sonra internet bağlantısı olmasa da istenildiği kadar izlenebiliyor. Kullanıcılar her zaman güncel Pepee videolarına kolaylıkla ulaşabiliyor ve sevdikleri videoları favorilerine ekleyebiliyorlar.





