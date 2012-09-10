Pazarspor kazanarak başladı

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta sahasında Anadolu Üsküdar 1908 Spor'u 2-0 yenen Pazarspor'un teknik direktörü Şevki Tonyalı, Anadolu Üsküdar 1908 Spor karşısında maça iyi başladıklarını belirterek, ''Hak ederek kazandık. İyi futboldan ziyade iyi mücadele ettik. Bu galibiyeti bize yaşatan futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.





İlk maç stresini biraz yaşadıklarını ancak bunun üstesinden geldiklerini anlatan Tonyalı, ''Kazanmamız gereken bir maçtı ve kazandık. Bundan sonraki maçlarda da aynı mücadele ruhu ve aynı heyecanla kazanmaya devam etmek istiyoruz. Yerli bir antrenör olarak, kendi seyircimiz önünde kazanarak lige başlamak gerçekten bambaşka bir duygu'' diye konuştu.