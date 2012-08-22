Patlamayla ilgili şok detay!

Edinilen bilgiye göre, saldırganın patlamanın olduğu bölgeyi çok iyi bildiği ve daha önce olay yerinde keşif yaptığı belirlendi.

Sakarya'dan çalınan ve İstanbul'da plakası değiştirilen lüks otomobili içerisine metal çiviyle desteklenmiş yaklaşık 20 kilo plastik patlayıcı yerleştirildi. Aracın, MOBESE kameralarınca fark edilmemesi için yürüyen aksamına bilerek zarar verdirilerek, olay yerine çekiciyle getirildi.

Saldırganın, bomba yüklü aracı, söz konusu bölgeye doğalgaz akışını sağlayan ana vananın üzerine bırakarak, patlamanın şiddetini artırmayı hedeflediği öğrenildi. Ancak, ana vana patlamanın şiddetine rağmen zarar görmedi.

6 kişi gözaltına alındı

Soruşturmayı yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olaydan sonra aralarında bomba yüklü aracı bölgeye getiren çekicinin sürücüsünün de bulunduğu 4 kişi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda, olayla ilişkileri bulunduğu iddiasıyla Mersin'de de 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 6 zanlının sorgusu sürüyor.

Bu arada olayı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için de çalışmaların titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

(A.A)