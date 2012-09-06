EROĞLU:Terör değil kaza !

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı Mühimmat Depo Komutanlığı'nın cephaneliğinde meydana gelen patlamayla ilgili sabah saatlerinde gazetecilere bir açıklama daha yaptı.

Ailelerin ağıt ve feryat sesleri arasında konuşan Bakan Eroğlu, 2’si astsubay, 2’si uzman çavuş olmak üzere 25 askerin şehit olduğunu söyledi. Eroğlu, yaralanan 15 kişiden 8'inin tedavisinin hastanelerde devam ettiğini belirtti.

Eroğlu, kimlik tespitinin birkaç gün daha süreceğini dile getirdi.

Çok büyük bir acı yaşandığını belirten Veysel Eroğlu, “25 şehidimizin acısı yüreğimizi dağladı. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.



Patlamanın olduğu yeri gördüğünü dile getiren Eroğlu, “Bir tasnif yapılırken el bombası kaza neticesinde büyük bir patlama meydana geldi, arkasından yangın çıktı. Yangın gece saat 02.00 sıralarında kontrol altına alındı" diye konuştu.

'TERÖR DEĞİL, KAZA'

Olayın bir kaza olduğunu vurgulayan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Tasnif, sayım yapılırken meydana gelen bir kaza, terörle alakası yok, kontrollü nokta. Terör saldırısı olamaz çünkü içeride oldu. İgno tip dediğimiz cephaneliklere dışarıdan müdahale söz konusu değil, dışarıdan bir sabotaj söz konusu değil. Tamamen bir kaza olduğu konusunda ben de kesinlikle mutmainim. Patlama tamamen bir kaza sonucu, muhtemelen de bir el bombasının yere düşmesi sonucu oldu."

BAŞBAKAN VE ORG. ÖZEL BÖLGEYE GİTMEYECEK

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili bilgi aldığını belirten Eroğlu, “Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı buraya gelmeyecek. Gelmelerini gerektirecek bir şey yok” diye konuştu.

VATANDAŞLARA BOMBA UYARISI

Patlamanın ardından bazı mühimmatların etrafa saçıldığına dikkat çeken Eroğlu, vatandaşları şöyle uyardı: “Vatandaşlarımız el bombası gördükleri zaman dikkat etsinler.”

PATLAYICILAR İMHA EDİLECEK

Bakan Eroğlu, patlayıcıların kontrollü bir şekilde ekipler tarafından imha edileceğini belirterek, ”Vatandaşlarımız patlama sesleri duyarlarsa endişe etmesin” dedi.

'AKŞAM DA ÇALIŞMA YAPILIR'

Akşam saatlerinde cephanelikte çalışılmasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Eroğlu, “Bu tasnif her saatte yapılır. 21.00’den sonra da yapılabilir” diye konuştu.

'ONLAR ARTIK BÜTÜN MİLLETİN AİLESİ'

Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyen Eroğlu, “Şehit askerlerin ailelerine sahip çıkacağız, onlar artık bütün milletin ailesindir. Acılarını paylaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.