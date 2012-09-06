Patlamanın ardında kalanlar !

Patlamayla birlikte çevreye saçılan mühimmatlara ulaşan NTV ekibinin çektiği görüntüler, facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

NTV muhabiri Gökhan Gerçek olay yerinden yaptığı yayında, patlamamış el bombalarını izleyicilerine göstermek adına eline aldı ve hem kendini hem de çevredekileri tehlikeye attı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da olay yerinde yaptığı açıklamada dile getirdiği "Bir televizyon kanalında muhabirin elindeki el bombalarını görünce şaşırdık" sözleriyle NTV muhabiri Gökhan Gerçek'e yaptığı yanlış hareket yüzünden veryansın etti.