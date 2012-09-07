Patlamadan 10 dakika önce komutan geldi ve...

Afyonkarahisar'da çarşamba günü patlayan cephanelikte incelemede bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, içerideki bir askerin kendisine, 'Duş almaya bile vaktimiz yok. Sabah 7'den akşam 11'e kadar cephanelikte bomba istifliyoruz.' dediğini aktardı.

Sabah saatlerinde Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'na gelerek askeri yetkililerden bilgi alan Destici, çıkışta yaptığı açıklamada, mühimmat toplama çalışmalarının devam ettiğini ve askerlerin birçoğunun olay nedeniyle hala şokta olduklarını belirtti. Acilen buradaki askerlerin yerlerinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Cumartesi günü birliğe teslim olan 16 kısa dönem asker nasıl olur da pazartesi günü mühimmat deposuna götürülür? İnsan bunu anlamakta zorlanıyor." dedi.

Destici, içeride konuştuğu bir askerin kendilerine patlamadan 10 dakika önce bir komutanın gelerek, 'Konya'da böyle mühimmat depolanırken el bombası düşmüştü ve patlama olmuştu. Dikkatli olun.' dediği bilgisini veren BBP Genel Başkanı, "Neden rütbeli personel bu tür işleri yapmaz? Türkiye'nin buna ayıracak personeli ya da bütçesi yok mu?" diye sordu.

Öte yandan cephaneliğin 1,5 kilometre çevresi güvenlik kordonuyla çevrilmiş durumda. Kışla dışında ise herhangi bir güvenliğin olmaması dikkat çekti. Kışla içine etrafa saçılan bomba ve ceset parçalarını toplama işlemi sürüyor.

Şehit yakınları ise sabah saat 07.30 civarında Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'na gelerek askeri yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, naaşların Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini ve şehitlerin cenazelerinin pazar gününden itibaren memleketlerine gönderileceğini belirtti.

Bölgede sivil ve askeri yetkililerin incelemelerinin ardından idari soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenine ilişkin sivil kaynaklar 'kaza' derken, askeri kanattan ise soruşturmanın sürdüğü ve kazanın nedeninin incelemeler sonucu açıklanacağı duyuruldu. Bu arada Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli inceleme devam ediyor.

CİHAN