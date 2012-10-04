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Patlama sesine çıkınca öldüler

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bomba düşen evde hayatını kaybeden 5 kişinin, bir önceki patlama sesiyle dışarı çıkmaları sonucu öldükleri öğrenildi.

04 Ekim 2012 Perşembe 15:25
Patlama sesine çıkınca öldüler

ŞANLIURFA (İHA) - Dün saat 15.30 sıralarında Suriye Ordusu tarafından atılan bombalardan ilki Akçakale Toprak Mahsulleri Ofisinin içerisine düşmüştü. Polis çevrede tedbir alarak vatandaşları uyarırken, Esad ordusu tarafından bir havan topu daha atılmış; top mermisi bu kez Yenimahalle’de bulunan Kazımkarabekir Caddesinde Ömer Timuçin’in evine düşmüştü. Bir önceki patlama sesiyle kapıya çıkan Zeliha Timuçin (39), çocukları Zeynep (8), Ayşegül (12) ve Fatoş Timuçin’le yengesini ziyarete gelen Gülşah Özer (40) hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı yerde toplanan vatandaşlar hem üzüntüsünü yaşıyor, hem de yetkililerden yardım bekliyor. Çocuklar ise, arkadaşlarının ölümü nedeniyle konuşmaktan bile kaçınıyor.

BABA VE OĞLU İŞE GİDİNCE ÖLÜMDEN KURTULMUŞ

İlk patlamadan hemen sonra çocukları ve eşini merak eden baba Ömer Timuçin’in evine geldiğini belirten komşuları, “Oğlu Musa da babalarına yardım ediyordu. Patlamada ailesine bir şey olmadığını gören baba, tekrar işe dönmek için yola çıktığında evlerine bomba isabet etmiş. Baba geldiğinde 1 kızının yaralı, diğerlerinin ise öldüğünü öğrendi. 8 kişilik bir aileydi, 6 çocukları vardı. Çocuklardan erkek olan babasına yardım için sanayiye gittiği için ölümden kurtuldu, bir başka kızı da evli olduğu için burada yaşamıyordu. Bir kızı yaralı, 3 kızını ve eşini kaybetti” dedi.

Ağabeyinin evine yengesini ve yeğenlerini ziyarete gelen Gülşah Özer'in de kötü bir şans eseri hayatını kaybettiği öğrenildi. Özer'in evli ve 4 çocuk annesi olduğu belirtildi.

Akşam için yemek hazırlığı yaptığı öğrenilen Anne Zeliha’nın patlama sesi nedeniyle eltisi ve çocuklarıyla kapıya çıktıklarında bombanın tam üzerlerine gelmesi sonucu öldükleri ileri sürülüyor.

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