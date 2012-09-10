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'Patlama sabotaj olabilir'

Afyon’daki patlamanın sabotaj olduğunu iddia eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, cephaneliğin cep telefonuyla havaya uçurulmuş olabileceğini öne sürdü.

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:45
'Patlama sabotaj olabilir'

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'daki patlamayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Patlamanın sabotaj olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, cephaneliğin cep telefonuyla havaya uçurulmuş olabileceğini öne sürdü.

Güneş Gazetesi Yazarı Talat Atilla'ya konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

 

25 askerimizin şehit olması içimizi yaktı. Nedense bir türlü içimizi soğutan bir açıklama gelmiyor. Soruşturma bitmediği için orada neler olduğunu bir türlü anlamıyoruz. Sizin bu konuya ilişkin bilgileriniz var mı?

Evet, maalesef fidan gibi gençlerimiz şehit oldu. Bu olayla bizzat ilgilendim. Komutanlara sordum.

-Ne dediler? Bir bulguya ulaştınız mı?

Ordu, 'yüzde 99 sabotaj' dedi.

-Genelkurmay net bir şey söylemedi. Bakanlar, 'Kesinlikle kaza' dedi.

Evet, bu kadar bilgi karmaşası yaşanınca üst düzey komutanlara sordum. Sabotaj olduğuna dair kuvvetli emareler olduğunu söylediler.

-Peki, kanıtları nedir acaba?

Birden fazla kanıtları var. Cep telefonuyla patlamanın gerçekleştirilmiş olma ihtimaline yoğunlaşmışlar.

-PKK' mı, Suriye kaynaklı mı? Telefonla nasıl yapılmış?

Kimin yaptığına dair şu anda bir bilgiye ulaşılamamış. Sabotajı yüzde 99 doğrulayan birkaç ihtimalden birisi telefon. Dışarıdan çaldırıldığında harekete geçen bir mekanizmadan söz etti komutanlar. Yüzde 1 ihtimali dışlamadan sonucu görmeliyiz.

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