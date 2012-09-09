Paska: ’’Baros’u sattık ama Galatasaray anlaşamadı’’

Milan Baros'un menajeri Pavel Paska'nın yaptığı son açıklamaya göre Baros, Sarı-Kırmızılılar'da kalmaya devam edecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulan ancak Süper Lig'de ilk 18'e dahi giremeyen Milan Baros, menajeri Pavel Paska'ya göre hiçbir yere gitmiyor. eurosport.com'daki haberi göre Baros için teklifler geldiğini ancak Galatasaray'ın bonservis isteği nedeniyle Çek oyuncunun transferinin gerçekleşmediğini söyleyen Paska, "Son gün Baros'un transferi için Moskova'da bulunuyordum. Bir Rus takımıyla anlaştık ama Galatasaray'ın talep ettiği bonservis bedeli transfere engel oldu" ifadelerini kullandı.

Tekliflerin sadece Rusya ile sınırlı olmadığını söyleyen Paska, "Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'dan da teklifler geldi. Ancak bu tekliflerin hem Baros hem de Galatasaray için tatmin edici olduğunu söyleyemeyeceğim. Ara transfer döneminde de Baros için temaslarımı sürdüreceğim ve bu sefer Galatasaray'ın kolaylık sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

2008 yılında Lyon'dan transfer edilen Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle Süper Lig'de gol krallığına ulaşmıştı. Galatasaray'la bir yıllık sözleşmesi bulunan Baros, sarı-kırmızılılardan yıllık 2.7 milyon euro alıyor.