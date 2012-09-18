Paşaların servetleri hala dinamik !

Buna göre, Evren ve Şahinkaya ailelerinin bankalarda yüklü parası, çok sayıda gayrimenkulü, şirket ortaklıkları ve araçları var...



12 Eylül darbesi davasının sanıkları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın mal varlıklarına ilişkin MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) raporunda, sanıkların ve aile bireylerinin çok sayıda gayrimenkulleri, yüklü banka hesapları ve şirketlerde ortaklık ve yöneticiliklerinin olduğu ortaya çıktı. MASAK, bazı hesap hareketlerine ve işlemlere dikkat çekmek için “yoğun işlem”, “yoğun yatırım” gibi notlar düşerken bankaların en kritik yıllar olan 1980’li yıllara ilişkin hesap hareketlerinin bulunmadığını bildirmesi dikkat çekti.



Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi MASAK raporu ve eklerinin dava dışı kişilerin mali bilgilerini de içermesi nedeniyle, örneği alınmadan 3 gün süreyle davanın taraflarınca incelenebileceğini karar altına almıştı. Bazı müdahil avukatları, ara karar doğrultusunda MASAK raporunu inceledi.



Raporda; Kenan Evren, Sekine Evren, Nebahat Şenay Gürvit, Semahat Gülay Evren, Miray Emine Göksu (Evren), Tahsin Şahinkaya, Sema Şahinkaya, Sevgi Şahinkaya Kartal ve Serdar Şahinkaya’nın mali durumlarına ilişkin bilgiler yer aldı.



Kritik yılların bilgileri yok



MASAK’ın 2 klasörü bulan belgeleri arasında, bu kişilerin mal varlıklarıyla ilgili bütün bankalara yazılan yazılar ve gelen cevaplar yer alıyor. Bankalardan gönderilen bazı cevaplar, ”belirli bir yıldan önceki kayıtların bulunmadığı” bilgisini içeriyor. Avukatlar, özellikle sanıkların ülke yönetiminde olduğu 1980’li yıllara ait hesap hareketlerinin raporda olmadığını belirterek bu durumun dikkat çekici olduğunu belirtti.



Kenan Evren üzerine 4, kızları Nebahat Şenay Gürvit üzerine 5 (1’i arazi taşıtı), Semahat Gülay Evren üzerine 9 (1’i arazi taşıtı) kayıtlı araç olduğu belirlendi. İncelemelere göre; Tahsin Şahinkaya üzerine 2, Sevgi Şahinkaya Kartal üzerine 1 ve Serdar Şahinkaya üzerine 2 araç bulunuyor.



MASAK raporunda Evren ve Şahinkaya ailelerinin bazı işlemlerindeki ve yatırımlarındaki yoğunluğa dikkat çekmek için bu işlemlerin yanına “yoğun yatırım”, “yoğun işlem”, “yüksek meblağlı işlem” gibi notlar düşülmesi dikkat çekti.



Gemi ve uçakları yok



Dosyada Evren ve Şahinkaya ailesi fertlerinin deniz ve hava aracı sahibi olmadığına ilişkin resmi yazılar da yer aldı.



Dosyaları inceleyen bir avukat, sanıkların ve ailelerin mal varlığında 2009 ve 2010’da dikkat çekici bir çıkış ve nakde çevirme olduğunu ileri sürdü.