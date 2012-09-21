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Paşalara ceza yağdı

’’Balyoz Planı’’ davasında Çetin Doğan, Özden Örnek ve Halil İbrahim Fırtına, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

21 Eylül 2012 Cuma 18:59
Paşalara ceza yağdı

 

"Balyoz Planı" davasında karar açıklandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Ergin Saygun'u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Engin Alan, Ergün Saygun ve Bilgin Balanlı'ya ise 18 yıl hapis cezası verildi. Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün dosyası ifade veremediği için ayrıldı.

Özden Örnek, Çetin Doğan ve İbrahim Fırtına için ağırlaştırılmış müebbet kararı çıkmıştı. Örnek, Doğan ve Fırtına'nın cezaları 20 yıla indi.

3 eski komutanın cezasının gerekçesi ise, "Türkiye Cumhuriyeti İcra vekili heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" olarak açıklandı.

MHP Milletvekili Korgeneral Engin Alan, emekli Orgeneral Ergin Saygun, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, Bilgin Balanlı ve Deniz Cora'ya ise 18 yıl hapis cezası verildi.

34 sanık için de beraat kararı verildi.

DURUŞMADAN NOTLAR

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, Orgeneral Bilgin Balanlı, emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek, MHP milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan ve emekli orgeneral Ergin Saygun'un da aralarında bulunduğu 248 tutuklu sanık katıldı.

Duruşmada, 12 tutuksuz sanık ile 9 sanık avukatı da hazır bulundu.

Davanın tutuklu sanıkları emekli Orgeneral Ergin Saygun, Albay Hakan Mehmet Köktürk ile "Ergenekon" davasından tutuklu yargılanan bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün katılmadığı duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, dünkü celsede sanıklara son söz haklarının tanındığını hatırlattı.

Mahkemenin, dün karar için değerlendirmeye çekildiğini, ancak bir neticeye ulaşamadığı belirten Diken, bu nedenle duruşmanın bugüne bırakıldığını anımsattı.

Diken, dünkü duruşmaya katılmayan 4 tutuksuz sanığa da son söz hakkı tanınacağını ifade etti.

Tutuksuz sanıklar Özgür Ecevit Taşçı, Berna Dönmez, Erdem Ülgen ve Abdülkadir Eryılmaz'ın son sözlerinin alınmasının ardından Başkan Diken, "Son değerlendirmemizi yapmak üzere bir süre daha ara veriyoruz. Daha sonra heyetin bir karar vermesi halinde kararımızı açıklayacağız" dedi.

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