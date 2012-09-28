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Partiler Yeni yasama yılından ne bekliyor ?

TBMM’de grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve BDP yeni yasama yılında beklentilerini değerlendirdi

28 Eylül 2012 Cuma 12:17
Partiler Yeni yasama yılından ne bekliyor ?

 

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, 24. Dönem 3. Yasama Yılı'nın önemli konularla başlayacağını ifade etti. Canikli, TBMM'de öncelikli olarak yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin Anayasa değişikliği teklifi, büyükşehir belediye sayılarını artıracak düzenleme ile toplu iş ilişkileri yasa tasarısının görüşüleceğini söyledi.

Yeni anayasa çalışmalarının yeni yasama yılında da süreceğini anlatan Canikli, ''bazı BDP milletvekilleriyle ilgili olarak toplumun vicdanını rahatlatacak, toplumdan gelen yoğun talebi karşılayacak çözümü bulacaklarını'' söyledi.   

Geçen yasama yılının, iki siyasi partinin yasama faaliyetlerini boykot tavırları nedeniyle gergin başladığını, gerginliğin tüm yıla yayıldığını hatırlatan Canikli, Temennimizyeni yasama yılında gerginlik ortamının ortadan kalkması, daha sakin ve sağduyulu çalışma yürüten bir Meclis'in olmasıdır" dedi.

Türkiye'nin önemli bir sorunu olan ve zaman zaman Meclis'in de gündemine gelen ''terör sorunu''na dikkati çeken Canikli, "Terör sorununu hep birlikte çözmek durumundayız" diye konuştu.

CHP gerginlik istemiyor

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, yeni yasama yılında siyasetin üslubunun daha yumuşak olmasını, Meclis'te kaba kuvvet ve şiddetin olmamasını, denetim mekanizmalarının daha iyi çalışmasını temenni etti.

Eksik milli irade ve tutuklu demokrasinin devam ettiğini, 8 milletvekilinin halen cezaevinde olduğunu ifade eden İnce,illetvekillerinin, GATA'ya, kamplara alınmadığını, Meclis'in saygınlığına gölge düşürüldüğünü söyledi.

Denetim mekanizmalarının işlemediğini, soru önergelerine zamanında yanıt verilmediğini ya da hiç yanıtlanmadığını, temel kanunun hiç gerekmediği yerlerde kullanıldığını savunan İnce, ''Bütün bunlardan milletin gündemi ile Meclis'in gündeminin aynı olmadığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MHP etkili muhalefet yapacak

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da yeni yasama döneminde MHP'nin, milletine karşı sorumluluk hisseden bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğini belirterek, ''Etkili muhalefetimizi ve alternatif olma özelliğimizi koruyarak, Parlamento'da etkin bir çalışma öngörüyoruz'' dedi. 

Vural, Önümüzdeki dönemin çok önemli gelişmelere sahne olacağını ifade ederek, bu süreçte yerel seçimlerin gerçekleştirileceğini, daha sonra cumhurbaşkanlığı seçimi ve ondan sonra da genel seçimlerin yapılacağını hatırlattı. 

BDP yeni sayfa açılmasını istiyor

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise ülke gündeminin 3 aydır ölümler ve anaların gözyaşlarıyla meşgul olmasının nedeninin, geçen yasama döneminin başarısız geçmesi olduğunu ifade ederek, ''Önümüzdeki dönemin ilk gündeminin, mutlaka can kayıplarının önlenmesine yönelik olması gerekir'' dedi.

''Kavga eden, tartışan, kıran, döken ve sorunları çözmekten çok, toplumun gündemine yeni sorunlar katan bir Meclis pratiği gördük'' diyen Baluken, bunun yansımalarının ağır olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda bütün siyasi partilerin sorumluluğu olduğunu belirtmek gerekiyor. Bizler de belki geçmiş yasama döneminde zaman zaman hatalar yapmış olabiliriz, üslupta toplumun beklentisini karşılayamamış olabiliriz. Geçmiş bir yıllık yasama dönemine özeleştirel bir bakışla bakıp, gelecek döneme yeni bir sayfa açmak gerekiyor'' dedi.

AA

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