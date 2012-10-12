Paris Hilton polislerin başına iş açtı!

Bir reklam filmi çekimleri için İstanbula gelen Paris Hilton, iki polisin başını derde soktu. Paris Hilton'a otelinden bir televizyon kanalına kadar iki motosikletli trafik polisi eşlik etti. Hiltonu taşıyan minibüsün trafik kurallarını ihlal ettiği ve emniyet şeridini kullandığı belirtildi.



Bunun üzerine, Paris Hiltona eskortluk yapan iki polis hakkında soruşturma başlatıldı.



Söz konusu polislerin, eskortluğu menfaat için yapmadıklarını savunarak Türkiyenin imajına zarar gelmemesi için yardımcı olduk dedikleri öğrenildi.