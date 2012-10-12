Bir reklam filmi çekimleri için İstanbula gelen Paris Hilton, iki polisin başını derde soktu. Paris Hilton'a otelinden bir televizyon kanalına kadar iki motosikletli trafik polisi eşlik etti. Hiltonu taşıyan minibüsün trafik kurallarını ihlal ettiği ve emniyet şeridini kullandığı belirtildi.
Bunun üzerine, Paris Hiltona eskortluk yapan iki polis hakkında soruşturma başlatıldı.
Söz konusu polislerin, eskortluğu menfaat için yapmadıklarını savunarak Türkiyenin imajına zarar gelmemesi için yardımcı olduk dedikleri öğrenildi.
Paris Hilton polislerin başına iş açtı!
İstanbul’a bir reklam filmi çekimi için gelen Paris Hilton’a eskortluk yapan iki motosikletli polis memuru için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Bir reklam filmi çekimleri için İstanbula gelen Paris Hilton, iki polisin başını derde soktu. Paris Hilton'a otelinden bir televizyon kanalına kadar iki motosikletli trafik polisi eşlik etti. Hiltonu taşıyan minibüsün trafik kurallarını ihlal ettiği ve emniyet şeridini kullandığı belirtildi.